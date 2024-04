GAZES by ARSONARS, l'11 aprile a Milano la mostra-evento sulla rappresentazione dei corpi nell'arte

Celebrare la creatività nella sua molteplice essenza e, al contempo, stimolare il pubblico a riflettere sulla rappresentazione dei corpi nell'arte da diverse prospettive. Questo l'intento di "Gazes", la mostra organizzata da Arsonars a Milano giovedì 11 aprile 2024. Attraverso le opere di Oscar Frosi, artista emergente che esplora con la sua arte il tema dell'identità transgender, e di Andy Warhol, gli spettatori potranno contemplare e apprezzare la diversità di prospettive e interpretazioni derivate dall'incontro tra il lavoro di due artisti divergenti.

La mostra

Arsonars presenta GAZES, un evento che connette e celebra il talento e la creatività mettendo al centro la rappresentazione dei corpi nell’arte, di tutti i corpi, nell’arte di tutti.

GAZES crea un ponte inaspettato tra il lavoro di un’artista emergente, Matrioscar, e una serigrafia d’autore del blasonato Andy Warhol, indagando la testimonianza della rappresentazione e dell'iconografia, attraverso l'obiettivo di due menti distanti tra loro. Questo accostamento, al di là del tempo e del contesto, offre un'opportunità per riflettere sulla diversità delle prospettive e sul potere legittimante dell'arte. In questa edizione, Arsonars porta avanti la sua missione di offrire uno spazio di intersezione: un palcoscenico dove esplorare, sperimentare e condividere la propria identità artistica.

Le opere

Con “GAZES”, Arsonars riporta in scena un’opera della serie “Ladies and Gentlemen” di Andy Wharol. Commissionata nel 1975 dal coraggioso gallerista Luciano Anselmino e presentata in una mostra a Milano, la serie rappresenta una collezione di ritratti di performer, drag queen e attiviste newyorkesi. Mentre le identità delle modelle erano sfruttate e commercializzate, la comprensione delle loro storie personali e politiche fu limitata nell'ambiente culturale italiano, poco sensibile alle implicazioni profonde della scena underground newyorkese. Le stampe mostrano un'estetica grafica e grottesca, spesso distante dai tradizionali ritratti fotografici. Le modelle, pagate solo cinquanta dollari per posare, sono state ritratte senza rivelare le loro vere identità, creando un effetto di spettacolarizzazione ma di distanza dalla dimensione personale dei soggetti che viene annullata completamente, contrastando con un punto di vista in prima persona come quello di Oscar Frosi e dei suoi autoritratti, che si riflettono così in una serie di tratti anonimi, esplorando i temi dell’intersezionalità identitaria, la rappresentazione e le norme sociali.

Arsonars

Arsonars è un collettivo di creativi per creativi nato nel 2023 dedicato a promuovere e sostenere creativi emergenti in tutte le discipline artistiche. Attraverso partnership sui social media, mostre spontanee ed eventi di community, Arsonars ridefinisce l'esperienza tradizionale della galleria, promuovendo connessioni ed emancipando la prossima generazione di talenti. Il tutto, fornendo una vera e propria piattaforma per i creativi, dove poter esibire il proprio lavoro, connettersi con personalità affini e ottenere visibilità nel panorama sempre in evoluzione dell'arte contemporanea e della cultura. Promuovendo la diversità, la novità e la collaborazione, Arsonars cerca di sfidare le convenzioni e ispirare un dialogo significativo all'interno della comunità creativa.

Info evento

GAZES by ARSONARS

Location: ARCA (Via Rimini, 38 - Milano)

Data: 11 aprile 2024

Ora: 6pm - 00am