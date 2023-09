Vip e moda, passione vintage tra mercatini e bazar

Mercatini che passione. Quello con il “brocantage” è un appuntamento da non perdere per chi, ai week end mordi e fuggi, preferisce restare in città e dedicarsi allo shopping low cost alla scoperta di pezzi curiosi e introvabili altrove, abiti insoliti e accessori vintage da sfoggiare al rientro dalle vacanze. Grande fan dei flea market, anche Isabella Ferrari raggiunge il Mercatino del Borghetto Flaminio, che dopo la pausa estiva riapre con grande folla vip. L’attrice, protagonista su Rai Uno della recente serie “Sei donne, il mistero di Leila”, è in compagnia della bionda figlia Teresa Osti e scortata in giro per i banchetti dall’amico collezionista di abiti storici Enrico Quinto. Si diverte a scovare camicie anni Settanta di garza indiana ricamata, originali ciondoli di legno e borsette vintage. Appassionata di outfit, lungo gli stand si scopre il sorriso di Teresa Cherubini, apprezzata fumettista, figlia ventiquattrenne di Jovanotti e della fotografa Francesca Valiani. Seguono la cantante e musicista Beatrice Sanjust di Teulada con l’amica costumista Livia Pascucci Righi, Clemente della Porta, il curatore di eventi d’arte Angelo Bucarelli in compagnia della giovane amica Hulya Pinar Dogru, creativa appena atterrata da Istanbul.

Ecco l’attrice Yvonne Sciò. Non manca la consulente di moda Daniela Cepparulo. Tutti appassionati della storica location di piazza della Marina. E tra gli habituè a caccia di idee per abiti inconsueti e regali originali ci sono l’architetto Tommaso Ziffer e i fashion designer Ginevra Odescalchi e Andrea Provvidenza. Si danno spesso appuntamento qui, per uno scambio di idee e futuri progetti, lo scrittore francesista Giuseppe Scaraffia (a caccia di antiche edizioni di libri e stampe d’epoca), il dandy Blasco Notarbartolo di Villarosa, la produttrice cinematografica californiana Carina Courtright, gli immobiliaristi Gingia Aymerich di Laconi e Giampiero Ruzzetti. E nel viavai glam che non si arresta, gli aristocratici Benedetta e Flaminia Kojanec Carafa d’Andria, quest’ultima con il marito Domenico Quarto di Palo, la scrittrice Flaminia Patrizi Montoro, l’archistar Ludovica Serafini e l’imprenditore Federico Gianni con la moglie Giulia del Gallo. E lo shopping non finisce mai.