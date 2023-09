Roma, Vinicio e Milena, la coppia di talento che accende il teatro

Bellezza e talento, un connubio d’oro quello che illumina i Giardini della Filarmonica che fanno da cornice al duetto artistico (e di vita) tra Milena Mancini e Vinicio Marchioni. Lei attrice mattatrice da one woman show sul palco della rassegna I Solisti del Teatro, lui regista brillante e intelligente. In scena, la pièce “Sposerò Biagio Antonacci”. Titolo tanto euforico e ammiccante quanto serio e impegnato è il contenuto. Una sorpresa che ha emozionato la notte di questa oasi di benessere culturale incastonata su via Flaminia.

Tra Milena e Vinicio è un continuo gioco di cenni d’intesa nel camerino, prima del buio in questa platea al chiaro di luna. Il backstage si anima. Basta poco a comprendersi. Uno sguardo, un sorriso, un accenno. Concentrazione e affetti. E Milena, attrice sempre più versatile ed eclettica, tra cinema e televisione, conquista ora il palco. In scena è andato il tema ancora troppo attuale del femminicidio, interpretato da Milena Mancini con la giusta dose di intensità e fine garbata ironia, che trattiene sullo sfondo lo spettro della tragedia.

E dopo gli applausi, la serata continua con il tradizionale brindisi che coinvolge compagnia e ospiti. Nel foyer si brinda tra un rhum e un gin tonic, sulle note dei light djset di Frisson, la crew di ragazzi che per tutta l’estate si è occupata di servire ottimi drink e buona musica d’ascolto in attesa dello spettacolo. In platea anche Alessia Fabiani che in questi giorni, fa capolino ai Solisti per seguire gli ultimi spettacoli e per studiare il palco che la vedrà protagonista nell’ultima serata ai Giardini della Filarmonica, per “Solisti Au Revoire”, l’appuntamento che chiude la manifestazione nel ricordo di Carmen Pignataro. Saluta lo stand de Le Cuoche Cuocarine, in attesa di ricevere un bell’hamburger della tradizione, con panelle di ceci.