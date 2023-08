Quando i vip in vacanza si tuffano nel lavoro

Divi in vacanza ma anche al lavoro. Come Carlo Verdone, alle prese con la sceneggiatura del suo nuovo film tra le quattro mura domestiche, invece che staccare e partire. Il cineasta romano si fa immortalare accanto al suo computer, ma con un caloroso sorriso diretto ai tanti fan, in questo variegato agosto di ferie e di numerosi impegni. «È veramente sconfortante trovare un ostacolo nella scrittura del prossimo lavoro – scrive Verdone su Facebook - e faticare tutto il giorno con gli altri sceneggiatori senza trovare la soluzione. Dovrei stare in vacanza. Se non risolviamo ci perdiamo giorni preziosi di meritato relax. Ma la soluzione arriva sempre nel momento più banale. Inutile stare da giorni di fronte al monitor a spaccarsi la testa. Nel momento più banale appaiono le idee. Quindi chiudiamo anche oggi il computer senza aver scritto una parola. Domani o dopodomani forse avremo una sorpresa. Tutte le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti». E a proposito di lavoro ecco Vinicio Marchioni impegnato in una lunga telefonata mentre si gode la vista del bel mare di Torre Melissa, sullo Jonio. In attesa che esca in autunno il film “I leoni di Sicilia”, di Paolo Genovese. Accanto, una bottiglia di vino e una vista mozzafiato sulla riva calabrese, che lo ispira.

Su queste sponde lo raggiunge la moglie Milena Mancini, reduce dalla Toscana dove ha insegnato ad alcuni giovani attori i segreti del movimento. «Più che insegnare – spiega l’attrice sui social - ho condiviso la mia esperienza con delle anime talentuose. Uno scambio senza riserve». Tempo di shooting invece per l’ex Miss Italia Alice Sabatini che, in lungo abito folk, si fa immortalare in un vicolo tra le antiche mura del centro storico di Otranto. Di location in location ci si imbatte, sui social, nella coppia d’oro formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, a Pantelleria tra ozio, buona tavola e nuovi progetti. Come il libro che la Barra sta ultimando mentre si occupa di una particolare pizzeria di sua proprietà, da poco aperta sull’isola. Qui la scrittrice si diverte ad assaggiare i golosi condimenti. «Il 26 settembre – scrive l’autrice su Instagram - uscirà il mio nuovo libro che unirà storie legate a eros, cibo e i cinque sensi, ossessioni, ricordi e arte, a ricette di chef stellati, ristoranti gourmet e anche mie». Intanto, bagni di sole e mare.