Mia, il backstage del film sul revenge porn di De Matteo con Edoardo Leo

Dopo l'uscita in sala il 6 aprile, Mia, l'ultimo film di Ivano De Matteo con Edoardo Leo protagonista nei panni del padre di Mia, ragazza quindicenne vittima di revenge porn, prosegue la sua corsa.

Il 28 aprile al cinema The Space di Guidonia verrà proiettato il film MIA davanti ad una platea di circa 1500 ragazzi di vari licei e istituti tecnici. Sarà presente l’intero cast, il regista e la sceneggiatrice. È un evento importante che riporta nelle sale un pubblico, quello appunto dei giovani, che da tempo ha abbandonato l’idea di fruizione di un film nella sala cinematografica. Considerando che il prodotto non è propriamente commerciale e tratta invece argomenti forti e attuali come il revenge porn e il gaslighting che purtroppo possono toccare da vicino molti ragazzi che parteciperanno, quest’evento può considerarsi un grande risultato per il mercato italiano dell’audiovisivo.

Il 27 maggio, invece, in occasione dell’evento “la notte della legalità” in collaborazione con il Presidente della XV Commissione della Associazione Nazionale Magistrati Giacomo Ebner che si occupa di educazione alla legalità, si svolgerà un evento straordinario proprio su questo tema rivolto ai ragazzi e alle ragazze. Verrà proiettato il film MIA che tratta un tema a noi particolarmente caro.

Vi sarà alla fine della proiezione un incontro dibattito con regista e attori all'interno del Palazzo della Cassazione proprio in P.zza Cavour a Roma.