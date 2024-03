Milena Mancini: "A teatro scopriamo il segreto dell'amore che dura"

Milena Mancini porta all'Off Off Theatre di Roma dal 19 al 24 marzo "Amore - Il teorema di Sarah": "Girando l'Italia ho intervista decine di persone per chiedergli il segreto di un amore quando dura a lungo. Alla fine una regola c'è". La regia dello spettacolo scritto da Milena Mancini è del marito Vinicio Marchioni. "Scrivendo di amore che dura tutti mi chiedono se c'entra qualcosa la storia mia e di Vinicio. In Sarah, la principessa che scopre un algoritmo sul perché si riesca durare, c'è anche Milena ma le storie raccolte sono state decine. C'è quella di una coppia che si prende e si lascia da 48 anni; ci sono i giovani che puntano ad una genitorialità anticipatissima come chiave e chi invece sfugge l'amore a lungo rilascio. In questi casi penso che l'amore sia come uno specchio: quando si ha coraggio di guardarci dentro, scopriamo che vale la pena pensarlo come bene durevole".

Come nel precedente spettacolo, il toccante "Sposerò Biagio Antonacci" sul femminicidio, Milena si fa accompagnare alla regia dal compagno e padre dei loro figli, Vinicio Marchioni. "E' capitato essere insieme anche sul set di Virzì in Un altro ferragosto. Confrontarci su tutti questi amori che Sarah in teatro compone come un puzzle, ci facciamo del bene come coppia".