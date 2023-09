Dal Brasile a Roma, la star delle soap fa festa all'Eur

Dal Brasile a Roma col biglietto di sola andata. L’attore e regista Vincenzo Richy, napoletano d’origine e carioca d’adozione, dopo tanti anni vissuti all’estero è sbarcato nella Città Eterna, con i suoi oltre due milioni di followers tra instagram e tik tok. Tra le prime tappe cittadine fatte dall’interprete e influencer di famose serie TV dedicate ad un pubblico di giovanissimi e non solo - tra cui si ricordano prodotti per televisione e piattaforme streaming come, “Poliana Moca” o “As Aventuras de Poliana” -, non poteva mancare la folle notte del Giam, il party rainbow più cool dell’estate nella capitale. La lunga storia della festa fondata e presentata da Annachiara Marignoli, parte da lontano e quest’anno, soffia sulle sue ventinovesime candeline che anticipano un grande anniversario.

Alla guida generale nonché alla direzione artistica del party c’è Ezio Cristo, quest’ultimo da anni padrone di casa, che ha accolto sul privè l’idolo young della rete.

Per i due amici e interpreti in ‘libera uscita’, la notte all’Eur è stata lunga, piena di luci e colori, tipiche della festa arcobaleno che da oltre vent’anni è protagonista della nightlife cittadina. Durante la serata riempita dalle note pop dei due deejay Dorin T e Lorenzo Niggher, con l’animazione degli artisti Kim Lowlight, Uranya, Dafne Webster, insieme alla voce di Andrea Riccardi, delle ballerine tra cui Elisa Cecca, i giovani attori hanno ballato sui mash-up preferiti dal pubblico del Giam, per poi danzare con le ballerine più talentuose in scena e godere di quell’atmosfera piena di libertà e leggerezza che solo un caldo dancefloor sa regalare. Per Vincenzo Richy che dopo tredici anni fuori dall’Italia scopre Roma by night, le feste romane da scoprire sono ancora tante ma, di certo, chi ben comincia è a metà dell’opera.