Un brindisi sull'onda dell'ironia

“Tanto non li dimostro” è scritto sulla torta della speaker e volto Rai Angela Achilli, che ha festeggiato le sue primavere tra amici, a cui si è aggiunto l’affetto di colleghi tra frequenze radio e messe in onda. Una festeggiata che si dà un gran da fare, tra le interviste per Radio Cusano dove ha accolto tra gli altri, gente come Ginevra Lamborghini, Francesco Salvi o Johnson Righeira, passando per una vera e propria preparazione fisica per il Festival di Sanremo, dove sarà inviata per Bella Mà, il programma daily di Pierluigi Diaco su Rai 2, per cui si occupa della rubrica “Tutti Cantano”, esperienza del piccolo schermo che la condurrà nelle strade sanremesi durante la kermesse canora.

E a festeggiarla nel locale diretto da Andrea Chiara, dove si è presentata vestita da Josè Lombardi, non sono mancati amici noti tra cui la pittrice Diana Palladino che saluta l’imprenditrice Valentina D’Alessio, mentre faceva il suo ingresso il produttore Adriano Aragozzini con la figlia Gigliola, studentessa e aspirante cantante nota in rete come @giglioneroo, nome con cui ha lanciato il singolo “Distruggermi”, remix di “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo realizzato in featuring con il trapper Dadde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si vedono anche Isa e Antonio Flamini, di SILB Roma, l’Associazione Italiana Imprese d'Intrattenimento da Ballo e Spettacolo. E mentre la festeggiata si gode gli ospiti e i suoi due figli, Virginia e l’adolescente Brando già amante di TikTok, arrivano anche Fabiana Chiacchio, WW Wholesale Manager di Fendi e l’influencer Antoinette De Ma col marito Andrea Perone. Di rosso vestite e con dispositivo alla mano, Maria Monsé e la figlia Perla, accompagnate dal marito e padre Salvatore Paravia. Tra invitati l’imprenditore immobiliare Fabio Pulcini, pronto ad una nuova stagione a Poltu Quatu e arrivato con la moglie Francesca Girardi, seguiti da Manfredi Mattei Filo della Torre con la sua Veronica, in partenza con un nuovo anno di eventi con l'omonima Fondazione Alberica. Tra il piano bar di Emilio Palladino e le sorprese canore di zio Erminio Sinni, si è pasteggiato con tartare di salmone, branzino con vellutata di patate al tartufo, poi carpacci di manzo e guance di vitella, bollicine di rito e vini abbinati per terminare la cena con un sorriso, guardando quella “ugly cake” di moda tra gli influencer con crema chantilly, gocce di cioccolato e panna.