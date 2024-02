Music Day a Roma, torna la 40a edizione della Fiera del Disco della Capitale: il programma di sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio

Music Day a Roma, ecco la quarantesima edizione. Sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio presso l’Hotel Mercure Roma West, zona Spinaceto, dalle 10 alle 19, si terrà la Fiera del Disco della Capitale da quattro decenni un riferimento per collezionisti e cultori del vinile, amanti della musica e addetti ai lavori. E’ il più importante evento dedicato agli appassionati di musica, un’immersione totale nella sua storia dagli anni ‘50 a oggi. Un eccitante percorso ricco di curiosità e stimoli.

Un luogo dove trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, ma anche poster, oggettistica, accessori e memorabilia per tutti i gusti e tutte le tasche. Durante la fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche rari e preziosi, grazie al supporto e alla professionalità di oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia, fra i migliori e più professionali per garantire gli acquirenti mettendoli al riparo dalle classiche fregature da mercatino che purtroppo vanno diffondendosi sempre più nel collezionismo. Parallelamente c’è la possibilità di incontrare gli artisti e assistere a presentazioni, anche in anteprima, di novità discografiche o preziose e curatissime ristampe di titoli storici. Anche in questa edizione saranno numerosi i motivi di interesse con diversi ospiti e presentazioni.



GLI INCONTRI

Sabato 10, ore 10.30, Mimmo Locasciulli presenta la nuova edizione de luxe in vinile colorato, limitata, numerata e autografata del suo album “Sognadoro” a 40 anni dalla pubblicazione.

Alle 15.30 evento off stage con i Semiramis che presentano in anteprima nazionale il nuovo disco “La fine non esiste”, primo album di inediti dal 1973, quando pubblicarono “Dedicato a Frazz”.

Ore 16.00: presentazione del doppio vinile a tiratura limitata di 500 copie “Biba Band Live”, realizzato da Music Day Roma in elegante confezione con inserto fotografico allegato. Conduce l’incontro il giornalista e speaker di Rai Radio 1 Duccio Pasqua.

Domenica 11, ore 11.00, presentazione del dvd “Volti coperti - storia di un ultras” di Stefano Calvagna e del cofanetto antologico Limited Edition contenente, oltre a “Volti coperti”, altri 3 film del regista (Si Vis Pacem Para Bellum, Cattivi & Cattivi, Baby Gang) arricchiti da molti contenuti speciali e di backstage.

Ore 11.30: Presentazione del libro di Marco Giusti “Tutti i film di Franco e Ciccio” e delle colonne sonore di due loro film “Come rubammo la bomba atomica” e “Scusi, lei le paga le tasse?” composte dal Maestro Lallo Gori.

Ore 16.00: presentazione del cofanetto “OA48” degli Opus Avantra, contenente l’opera omnia della formazione progressive rock veneta. Al tavolo parteciperanno tra gli altri i fondatori Alfredo Tisocco e Donella Del Monaco, il direttore e caporedattore di riviste specializzate come Classic Rock e Ciao 2001, Maurizio Becker.

Il programma completo del Music Day è consultabile quiwww.musicdayroma.com.