Proiezione con il cast de “I Soliti Idioti 3” all’Uci Cinemas di Parco Leonardo

Grande clamore nelle strade della città di Parco Leonardo per l’arrivo dei Soliti Idioti 3. Da giorni i gruppi di ragazzi del quartiere si divertono ad imitare le frasi più conosciute del film alla sua terza versione. Puntuali all’appuntamento con i loro fan, arrivano Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, accolti dal proprietario di casa Edoardo Francesco Caltagirone e la direttrice dell’UCI Cinemas di Parco Leonardo Viviana Bellacicco che li accompagnano in direzione per riunirsi con i dirigenti Medusa davanti ad un buon aperitivo in tema cinema. Fuori, intanto, la folla si fa sempre più numerosa e gli ultimi arrivati si affrettano ad acquistare i pochi biglietti rimasti. Poco lontano dalla fila una signora racconta all’amica in compagnia dei figli adolescenti: “siamo fortunate ad essere arrivate presto ed aver trovato ancora i biglietti per oggi, questo è il film più forte del momento in tutta Italia!” Nel foyer del cinema si scorgono molti volti noti di colleghi Vip che ringraziano Antonio Flamini e Marzia Caltagirone per averli invitati. Ecco arrivare Fabiola Sciabbarrasi insieme ad Arianna Mijhailovich e Daniela Orsi, Adriana Volpe in total white, Sonia Bruganelli insieme al figlio, Alessia Fabiani, Emanuela Tittocchia, Alina Person, Monica Leofreddi, Nancy Gorgone, Sabrina Crocco, Simona Di Sarno, Agostino Penna, Adriana Russo che si intrattiene a parlare con il suo press agent Francesco Caruso Litrico, Alex Partexano, Andy Luotto, Enio Drovandi, Luca Martella, Niccolo Centioni, Pietro Romano, Stefano Masciarelli e molti altri ancora.