Catherine Deneuve è Madame Chirac in 'La moglie del Presidente': da stereotipo a icona femminista

Catherine Deneuve torna sul grande schermo con La moglie del Presidente, film che vede l'esordio alla regia di Léa Domenach. Il film è una divertente commedia di empowerment femminile, ispirata alle vicende di madame Bernadette Chirac la consorte dell'ex premier francese. Un ritratto irriverente e anticonformista che parla di una madre e moglie che imprigionata troppo a lungo nel suo ruolo, decide di prendere in mano il suo destino. «Avevo un'immagine piuttosto negativa di lei: austera, conservatrice, persino antiquata. - Racconta Lea nelle note di regia - Questa immagine è cambiata completamente quando ho visto il documentario 'Bernadette Chirac, memorie d'une femme libre', diretto da Anne Barrère, che era stata sua consulente per la comunicazione. Mi ha sorpreso la sua libertà di parola, all'età di 80 anni.. Ho scoperto che era divertente e libera, molto lontana dall'idea che avevo di lei e, soprattutto, con una storia di vita che meritava di essere raccontata.» Un ruolo che Catherine Deneuve non avrebbe mai pensato di interpretare, i biopic erano qualcosa che non la interessavano. «La mia prima reazione è stata: "Cosa? Bernadette Chirac?". Non mi interessano i biopic.» A farle cambiare idee, è stato l'incontro con Lèa Domenach. «La sceneggiatura di Léa Domenach e Clémence Dargent era davvero ottima, ben scritta e molto divertente. - spiega l'attrice nelle note del film - Poi ho incontrato Léa, che mi ha fatto capire subito che non si trattava di fare un adattamento preciso o di assomigliare davvero a Bernadette Chirac, ma solo di entrare nello spirito del personaggio. Quella lettura e quell'incontro hanno cambiato le cose.» Il film arriverà nelle sale cinematografiche dal 24 aprile distribuito da Europictures, e vede nel cast al fianco di Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau. Foto@Europictures



