Airbnb lancia “Icone”, 11 soggiorni unici con personalità vip: dalla casa di “Up” al museo della Ferrari a Maranello

Airbnb non smette mai di sorprendere. L'attesissima Summer Release 2024, presentata in un affollato studio di Los Angeles, ha dimostrato ancora una volta la capacità di questa piattaforma di rivoluzionare totalmente il modo in cui vivere le esperienze di viaggio. Di fronte a un pubblico di giornalisti, influencer e celebrità del calibro di Zac Efron, James Marsden, Tyga, Jaden Smith e Khaby Lame, il CEO e co-fondatore Brian Chesky ha svelato una novità eclatante: “Icone”, un nuovo modo di viaggiare che combina soggiorni da sogno con esperienze straordinarie insieme alle più grandi celebrità del mondo. La nuova offerta comprende 11 soggiorni esclusivi, progettati per immergere gli ospiti in scenari fuori dall'ordinario. Sarà possibile dormire in una replica volante della casa di Carl e Ellie del film d'animazione "Up" oppure passare la notte nel museo Ferrari fino a esperienze interattive con celebrità come Doja Cat e Kevin Hart.

Le esperienze in Italia

Delle 11 esperienze (per ora) disponibili, due sono italiane: il museo Ferrari e un'esperienza di gaming con Khaby Lame. Un sogno che si realizza per gli amanti delle quattro ruote: lasciarsi coinvolgere dal mondo delle corse con un soggiorno presso il Museo Ferrari di Maranello con un letto realizzato con la stessa pelle dei sedili della Ferrari. Si potrà fare un giro di pista con l'Ambassador Ferrari Marc Gené e assistere alla corsa più importante dell'Emilia-Romagna come Vip. La seconda esperienza italiana, invece, è per gli amanti del gaming: si potrà giocare a Fortnite insieme a Khaby Lame nel loft da gamer progettato da lui stesso a Milano.

Le altre attrazioni

Si tratta di esperienze straordinarie offerte dai più grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell'arte, dello sport e non solo. «Le Icone aprono porte per mondi che fino ad ora esistevano solo nella tua immaginazione» ha detto Brian Chesky, co-fondatore e ceo di Airbnb. «Mentre la vita diventa sempre più digitale, ci concentriamo sul portare più magia nel mondo reale.

Con Icone, abbiamo creato le esperienze più straordinarie sulla Terra». È possibile svegliarsi nel Museo D'Orsay di Parigi, nell'iconica sala dell'orologio del museo d'arte parigino, trasformata in una lussuosa camera da letto da Mathieu Lehanneur, designer della torcia e del braciere dei Giochi di Parigi 2024. Dalla terrazza si potrà assistere alla storica cerimonia di apertura dei Giochi olimpici che si terrà lungo la Senna. Inoltre, tra le altre Icone, il mondo di X-Men '97 per vivere come uno degli X-Men con una riproduzione animata 2D della X-Mansion della Marvel Animation a Westchester, nello stato di New York. E ancora: trattati da VIP con Kevin Hart nel Coramino Live Lounge, assisti a un'esibizione privata di Doja Cat, soggiorna nella casa di Prince del film Purple Rain, parti in tournée con Feid per una settimana, vivi come la star di Bollywood Janhvi Kapoor e vivi momenti indimenticabili con Inside Out 2.

La casa di Up

Uno degli annunci più sorprendenti è stata senza dubbio la casa di Up, posizionata tra le pittoresche rocce rosse di Abiquiú, New Mexico, e sostenuta da una gru nascosta tra 8.000 palloncini colorati. La dettagliata ricostruzione dell’abitazione animata, inclusi gli interni fedelmente riprodotti (c'è anche l'album fotografico di Carl, "My Adventure Book"), è in grado di commuovere grandi e piccini.

Come prenotare

Le prenotazioni per queste esperienze sono limitate e si attivano con un countdown. Al termine, gli ospiti selezionati ricevono un biglietto d'oro digitale. In totale, sono disponibili 4.000 biglietti d'oro per il 2024, alcuni dei quali completamente gratuiti o a un prezzo simbolico di 100 dollari a persona.