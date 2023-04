Sfila la bellezza: l'invito è alla corte di Camaiani

Festa del fashion e antichi stucchi per un défilé d’eccezione presso la Galleria del Cardinale Colonna. Occasione: la ricorrenza del primo anno della rinnovata gestione dei magnifici e settecenteschi spazi dove sta per sfilare Vittorio Camaiani, il couturier marchigiano ormai di casa nel nobile palazzo. Iniziano a prendere posto i giovani attori Giorgia Fiori, in originale longuette nero e verde, Raffaella Paleari, in tunica fantasia, Sofia Taglioni, in raffinato spolverino beige, Marco Aceti e Luana Esposto.

Ecco Eliana Miglio, in elegante outfit verde malva con cinta in tinta, la sceneggiatrice Anna Giurickovic Dato, la performer Alma Manera, in fucsia, e Carla Cogliandro, in sexy tuta nera aderente. E per il mondo della televisione, appare la fascinosa Josephine Alessio. Si riconoscono la principessa Jeanne Colonna con le aristocratiche amiche Patrizia Ruspoli, Rosellina Salini e Cristiana Del Melle. Arriva anche il principe Ascanio Colonna, nipote di Jeanne, insieme alla sua Elena Cardino. Ed ecco ancora Maria Pia Ruspoli, Emilio Petrini Mansa della Fontanazza, Luigi Catemario Tittoni di Quadri. Scambio di saluti e commenti. Parte la sfilata, presentata da Elena Parmegiani, in lungo azzurro. La nuova proposta primavera-estate conduce subito verso un mare immaginario, la libertà, il sogno. Invita a guardare lontano e a viaggiare con la mente, a prendere il largo e a sentirsi in vacanza pur nella frenesia del quotidiano.

La collezione è un baule pieno di suggestioni, di sensazioni, delle estati dell’infanzia, in un caleidoscopio di colori che evocano i tramonti sulle onde, le righe delle cabine e degli ombrelloni, le stelle marine, gli orizzonti infiniti. Applausi per l’abito doppio marocaine e chiffon, bloccato in vita da stelle marine ricamate a mano, su camicia bianca di organza con barchette e origami. Apprezzamenti da parte di Fulvio Rocco de Marinis, Massimo Bomba, stilista e astrologo, Cetti Lombardi Satriani, il fotografo Roberto Granata, Andrea Ripa di Meana, il pittore bulgaro Ilian Rachov, la pittrice Paola Salomè. A complimentarsi con Camaiani c’è anche lo stilista italo palestinese Jamal Taslaq, che ha sfilato proprio qui qualche tempo fa, e il musicista Biagio Andriulli. Cocktail a seguire.