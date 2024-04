Roma, dal 26 aprile parte la city nature challenge: una competizione tra 480 città di tutto il mondo

Il CITY NATURE CHALLENGE (CNC) è una competizione amichevole tra oltre 480 città del mondo in tutti i continenti. Moltissime le città europee. La gara consiste nel raccogliere e segnalare nei quattro giorni di gara il maggior numero di dati sulla biodiversità urbana e periurbana. Possono partecipare tutti: cittadini, ricercatori, scuole, famiglie e ogni comunità. L’adesione è semplicissima: basta scattare quante più foto possibili – ma anche video o file audio - di animali e piante nell’area della Città Metropolitana di Roma Capitale e condividerle attraverso l’app o il portale di iNaturalist. CNC è un evento annuale ideato nel 2016 dall'Accademia delle Scienze della California e dal Museo di Storia Naturale di Los Angeles. Nel 2023, per il secondo anno consecutivo, la sfida è stata vinta da La Paz, Bolivia, mentre Roma si è classificata in Europa quarta per il numero di osservazioni e quinta per il numero di specie osservate, ma prima per il numero di osservatori (questi i tre parametri tenuti in considerazione nella sfida). Iniziative di Citizen Science come questa sono fondamentali sia per il contributo che offrono alla conoscenza scientifica attraverso la raccolta, l’analisi e l’interpretazione di dati in modo condiviso, sia perché, coinvolgendo tutta la popolazione, riescono a sensibilizzare le persone sull’importanza della biodiversità negli ecosistemi urbani, contribuendo a diffondere la cultura della tutela dell’ambiente. La partecipazione di Roma alla competizione internazionale è stata promossa dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, tra i partner istituzionali e scientifici anche il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica per tramite del Servizio Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Collaborano attivamente il raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Network Nazionale della Biodiversità (ISPRA), CREA, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale - Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Roma Natura, LifeWatch Italia, National Biodiversity Future Centre, Legambiente, WWF, Lipu, Federparchi, CURSA, Sapienza Università di Roma, Orto Botanico, Dipartimento di Biologia dell’Università Tor Vergata, Università di Roma Tre, Associazione Citizen Science Italia, Società Italiana di Biogeografia, Associazione Lepidotterologica Italiana, Società Entomologica Italiana, Associazione Romana di Entomologia, Società Romana di Scienze Naturali, Circolo speleologico romano, Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN), Fondazione Bioparco di Roma, Museo Civico di Zoologia, Parco dell’Appia Antica, Parco di Veio, Riserva Naturale Tevere Farfa, Museo del Fiume-Comune di Nazzano, Parco dei Castelli Romani, Parco naturale regionale Bracciano Martignano, Riserva Naturale Regionale di Monterano, Parco Naturale Regionale Monti Lucretili, Riserva Naturale Monti Simbruini, Mediterraid Cammina.

Come partecipare

1) Creare un profilo utente su https://www.inaturalist.org/signup

2) Andare su City Nature Challenge 2024: Roma, Italy iNaturalist e cliccare su “UNISCITI AL PROGETTO” di iNaturalist (in alto a destra nella pagina)

3) Durante i quattro giorni della rassegna scattare una serie di foto con buona risoluzione al maggior numero possibile di organismi osservati: piante, animali, funghi, licheni, o qualsiasi forma o prova di vita (escrementi, peli, tracce, conchiglie, carcasse!) che si incontrano. La buona risoluzione è determinante per il riconoscimento della specie. È anche possibile rilevare la presenza della specie tramite file audio (esempio: il canto degli uccelli, o vocalizzazioni di grilli o anfibi)

4) Inviare le foto tramite l’app iNaturalist (disponibile sia per Android e iPhone) oppure dal proprio computer sul portale in un secondo momento assicurandosi che la geolocalizzazione dello smartphone sia attiva quando si fa lo scatto! Le osservazioni raccolte saranno validate nei giorni successivi da un gruppo di esperti e rese disponibili alla comunità scientifica nazionale e internazionale. Il numero di segnalazioni (foto o audio) raccolte all’interno dei confini della Città Metropolitana di Roma Capitale determineranno la posizione della città di Roma nella classifica finale. Vincerà la città che sarà in grado di coinvolgere il maggior numero di cittadini, di raccogliere il maggior numero di segnalazioni valide e il maggior numero di specie osservate.

Evento di presentazione alla tenuta presidenziale di Casteporziano

Come l'anno passato, la Presidenza della Repubblica aderisce all’iniziativa dell’Accademia dei XL ospitando nella Tenuta di Castelporziano una manifestazione per lanciare l’iniziativa con la partecipazione delle istituzioni coinvolte, di docenti universitari e del mondo associazionistico. La Tenuta rappresenta infatti un hot spot di biodiversità periurbana come descritto nel documentario che la Regione Lazio le ha dedicato, che verrà pubblicato online per l’occasione. La mattina di venerdì 26 maggio saranno presenti: per l'Accademia delle scienze il prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza, i presidenti di WWF (Luciano Di Tizio), Legambiente (Stefano Ciafani), LIPU (Alessandro Polinori); il comandante del raggruppamento Carabinieri Biodiversità (gen. Raffaele Manicone), il vicesindaco della città metropolitana di Roma (Pierluigi Sanna); il capo dipartimento Ambiente della Regione Lazio (Vito Consoli).