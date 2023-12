Regione Lazio, un concerto al Teatro dell'Opera per celebrare il presepe

Tutta la magia delle Feste in una sera per tante famiglie, figli al seguito e istituzioni. Quella che al Teatro dell’Opera porta nel foyer ben 16 presepi realizzati da varie scuole del Lazio. E in loro onore, ma soprattutto per celebrare gli 800 anni dal primo presepe di San Francesco d'Assisi a Greccio e per rilanciare il significato del Natale, va in scena il suggestivo Concerto di Natale della Regione Lazio, rappresentata per l’occasione dall’assessore alla Cultura Simona Renata Baldassarre. Il presidente Francesco Rocca non riesce invece ad intervenire perché impegnato, presso il suo ufficio, in una riunione tecnica in vista delle misure in materia sanitaria che verranno adottate oggi in seguito all’incendio divampato all’ospedale di Tivoli. Nel frattempo Tiberio Timperi, in smoking, posa per qualche scatto nel backstage.

E si preparano l’Orchestra dell’Università di Roma 3, i Solisti Fabbrica YAP e i Cantori Scuola di Canto Corale.

Iniziano ad apparire il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon che saluta il senatore Andrea Paganella. Nel foyer Beppe Convertini parla al telefonino prima di raggiungere la platea. Con lui c’è Simona Borioni. Mentre il vice presidente della Camera Fabio Rampelli ha già raggiunto il palco reale con il presidente della commissione cultura della Camera Federico Mollicone. Scatta la foto. Ci sono la consigliera della Fondazione del Teatro di Roma Daniela Traldi con il marito Stefano, “La voce di Roma” Elena Bonelli e la presidente di Art and Image Paola Zanoni. Si aprono gli spartiti. Vola la fascinazione con la “Suite” tratta da “Lo schiaccianoci”. Oltre al grande repertorio di musica classica, moderna e canti natalizi, premiate le scuole vincitrici della manifestazione “Il Presepe: ottocento anni di storia”: concorso dedicato alle scuole del Lazio statali e paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il migliore presepe è decretato nel corso della kermesse. Intervallo con prosecco e panettone