Palazzo Farnese incontra i social: un inedito viaggio per divulgare il patrimonio culturale di Roma

Quaranta content creator, influencer e utenti della community di Igers Italia tra le bellezze inedite di Palazzo Farnese accompagnati dall’Ambasciatore di Francia, alla scoperta di affreschi, sale mai aperte al pubblico ed esibizioni artistiche dal vivo.

Questo è quanto accaduto durante #EmptyFarnese, un’iniziativa speciale organizzata dalla community ufficiale di Igers Roma per proseguire l’attività di divulgazione del patrimonio artistico romano attraverso i contenuti digitali, in seguito all’ottimo riscontro già ottenuto per i Musei Capitolini e i Mercati di Traiano, e che rientra nel filone di “Empty Museum”.