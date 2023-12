Tumori, ecco i più diffusi: mammella, colon-retto, polmone e prostata. I numeri del 2023 (con 395mila casi stimati)

Ondata di casi di tumore dopo la pandemia Covid in Italia. Rispetto a tre anni fa, l'incremento è stato di 18.400 diagnosi: nel 2020 erano 376.600 e nel 2023 sono stimate 395.000 (208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne). Al contempo è calata in modo preoccupante l'adesione agli screening di prevenzione, ma i passi avanti della ricerca hanno consentito di salvare 268mila vita in 13 anni. È il censimento ufficiale, giunto alla tredicesima edizione, che descrive gli aspetti relativi alla diagnosi e terapia delle neoplasie grazie al lavoro dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), Airtum (Associazione Italiana Registri Tumori), Fondazione Aiom, Osservatorio Nazionale Screening (Ons), Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), Passi d'Argento e della Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citologia Diagnostica (Siapec-Iap), raccolto nel volume "I numeri del cancro in Italia 2023" presentato oggi al Museo dell'Istituto Superiore di Sanità.