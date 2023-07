Moda e star: la passerella dà spettacolo

Il futuro della moda passa anche attraverso l’autodeterminazione e l’ideazione di capi che trovano ispirazione dalla filosofia “Me, myself and I”. Lo si è potuto comprendere durante la travolgente sfilata dei migliori lavori dei neodiplomati in Fashion Design e Design del Gioiello IED. Ad apprezzarne la creatività e a tratti persino la visionarietà c’erano in prima fila Stefano Dominella e la raffinata Simonetta Gianfelici ex modella nonché talent scout per AltaRoma. Ma il FrontRow allestito nei giardini della scuola, avvolti dalla potenza visiva dell’acquedotto romano, ha ospitato anche l’inarrestabile e sempre disponibile Roberta Pitrone e le attrici Angelica Giusto, Patrizia Iorio e Noemi Brando. Le tre colleghe prima di prendere posto si sono divertite a cogliere l’attimo e interpretare da protagoniste della sfilata una passerella ideale. La cantante Martina May salutava la dj Mary e si accomodava insieme ad alcune amiche mentre l’influencer Camilla Faretra optava per un posto più vicino all’uscita delle modelle, forse per apprezzare ogni singolo movimento degli abiti. «Quest’anno - ha commentato soddisfatta Paola Pattacini, coordinatrice della Scuola di Moda IED Roma - i progetti sono nati da percorsi introspettivi e hanno sposato il trend dell’independent fashion.

Lo spirito del fashion show ha unito ai temi centrali della sede romana, legati all’indipendenza e alla sartorialità anche il coraggio che i più giovani hanno nell’esprimere i loro valori». A percorrere il catwalk sono state undici capsule collection, accompagnate da tre collezioni di accessori e quattro di gioielli. Sotto i riflettori si è mostrata la visione fashion di una generazione che sta sviluppando nuovi modelli sociali, sempre più inclusivi e legati a temi di attualità come la lotta al femminicidio, il superamento dell’identità di genere, la celebrazione del femminile e il body positivity. Chi saranno i nuovi Valentino, Fendi o Gattinoni? Forse Luca Di Giacomantonio vincitore dell’ultima edizione del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, promosso e organizzato da CNA Federmoda, o magari Azzurra Matterazzo, Maria Chiara Sorbino, Giordana Manzi o Andrea Alessandro. E ancora Paolo De Stefano, Giorgia Scuderi, Mirko Del Sorbo, Paola Giordano, Ban Zsofia Klara o Dorotea Oddo.