Al via Impatta Disrupt, il festival che celebra innovazione e sostenibilità: tra esperti, ospiti istituzionali e live di Leo Gassmann e Clementino

Innovazione e sostenibilità, parole chiave di questo presente digitale. Parole chiave di Impatta Disrupt - Festival dell'Innovability, la prima edizione italiana del festival che dal 18 al 21 aprile animerà due location storiche di Roma, la Terrazza del Pincio e la Casa del Cinema a Villa Borghese. ​Una data scelta dall’ONU – esattamente il giorno prima della Giornata Mondiale della Terra – per sottolineare l’importanza di indirizzare il genio umano verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

«Le Nazioni unite hanno voluto celebrare questa data così significativa per sottolineare l’importanza di dedicare la nostra innata creatività alla costruzione di un mondo migliore - spiega Pierluigi Sassi, Presidente di EarthDay Italia, che insieme a Next4 e Impatta4Equity ha organizzato il festival - Viviamo un tempo nel quale le crisi e le rivoluzioni in atto sono in grado di spazzare via ogni certezza e consegnarci ad un mondo e ad un modo di vivere che non abbiamo mai voluto e forse neanche mai pensato. Ecco allora l’urgenza di riappropriarci della nostra capacità di scegliere quale pianeta volgiamo consegnare ai nostri figli, di capire fino in fondo quali stili di vita possono realmente renderci felici».

Durante le sessioni quotidiane di talk ed incontri dei quattro giorni di Impatta Disrupt, saranno esplorati insieme a numerose personalità istituzionali e del settore i seguenti temi: dall’economia sostenibile e i nuovi modelli di sviluppo alla transizione digitale e il nuovo umanesimo, dalla sfida demografica e la silver economy alla finanza d’impatto per lo sviluppo sostenibile e fino alla transizione del settore salute per traghettare nel futuro il sistema sanitario.

Casa del Cinema. Gli eventi principali

Nella mattinata di giovedì 18 aprile, nell’approfondimento “Il primato della transizione etica” Andrea Monda, Direttore de L’Osservatore Romano, intervisterà Padre Paolo Benanti, Presidente Commissione Intelligenza Artificiale Presidenza Consiglio dei Ministri, mentre nel panel “La sfida delle città sostenibili” alle ore 13.00 Riccardo Luna intervisterà Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 Pierluigi Sassi – presidente Earth Day Italia - intervisterà Antonio Mario Scino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per parlare del G7 Ambiente di Torino.

Venerdì 19, alle ore 13.20 si segnala l’intervento di Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella sessione pomeridiana “Sfida demografica e silver economy”, Sassi intervisterà, alle ore 15.55, Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre le conclusioni saranno affidate a Laila Perciballi, Garante dei diritti per gli Anziani di Roma Capitale, previste per le 18.15.

L’evento proseguirà sabato 20 con la sessione “Finanza d’impatto per lo sviluppo sostenibile”. Alle ore 11.00 l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, mentre nella sessione pomeridiana “La transizione della Salute” passeranno sul palco alcuni dei più autorevoli protagonisti della transizione digitale nel mondo della salute espressi dal nostro Paese.

I side event alla Terrazza del Pincio

Nella cornice della Terrazza del Pincio, tra gli altri, giovedì 18 alle ore 12.15 si terrà il talk Agricoltori Custodi dell’Ambiente con Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Sabato 20, dalle 10.30 alle 11.30 si terrà l’evento “Sport e giovani: ‘energia pulita’ per generare il cambiamento!” in cui interverranno: Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute; Michele Scicioli, Capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale; Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento Sport; Beniamino Quintieri – Presidente Istituto per il Credito Sportivo.

Ricca anche la serie di eventi musicali:

- giovedì 18 aprile, ore 18.00 – Galoppatoio, Piazza 17

Ambrogio Sparagna & Orchestra Popolare Italiana

Taranta d'Amore al Villaggio per la Terra

- venerdì 19 aprile, ore 18.00 – sulla Terrazza del Pincio

Green Clouds, concerto di musica celtica

- venerdì 19 aprile, ore 19.30 – sulla Terrazza del Pincio

Virginio

- sabato 20 aprile, ore 17.45 – sulla Terrazza del Pincio

Big Dave

- sabato 20 aprile, ore 19.00 – sulla Terrazza del Pincio

Leo Gassmann

- sabato 20 aprile, ore 19.45 – sulla Terrazza del Pincio

Giovanni Caccamo

- domenica 21 aprile, ore 20.45 – sulla Terrazza del Pincio

Clementino