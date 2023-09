Roma, una mostra fotografica per raccontare l'Himalaya

"Himalaya: Scatti straordinari tra cime e orizzonti". Si intitola così la mostra inaugurata ieri a Roma, al Montura store, in Via della Vite, 31.

24 giorni. +300km a piedi. 18.000 metri di dislivello. 20kg di zaino fotografico. Questi sono solo alcuni dei dati che descrivono quest’esperienza del fotografo Federico Putignano immerso in alcuni dei luoghi più straordinari del nostro pianeta: la regione Himalayana della montagna più alta del mondo.



“Scatti Straordinari tra Cime e Orizzonti” farà intraprendere un viaggio visivo attraverso la vera essenza di questi luoghi. Le fotografie riprodotte durante la serata, oltre quelle fisicamente esposte nella mostra associata, catturano l’anima incontaminata di questa catena montuosa, celebre per la sua storia e le sue montagne mozzafiato. Ogni scatto racconta una storia unica, dove la natura fa da protagonista in tutto il suo splendore.



Nel corso della serata verranno affrontati inoltre gli aspetti tecnici sull’attrezzatura fotografica impiegata, la preparazione fisica e mentale per un viaggio di questo tipo, al fine di poter essere di supporto ad altri professionisti della fotografia e nello stesso tempo ispirare tutti gli appassionati di montagna.

Chi è l'autore

Federico Putignano nasce a Roma nel 1994, e sin da bambino sviluppò una forte attrazione per la natura ed in particolare per la montagna. Concentrandosi in questa sua passione riesce a diventare fotografo professionista specializzato nella fotografia di paesaggio, ed esperto conoscitore del Nord Europa e delle montagne italiane. La sua principale vocazione è quella di trasmettere, con la sua fotografia, il suo amore per la natura che ci circonda e far emozionare le persone riguardo la bellezza che il nostro mondo ha da offrire.