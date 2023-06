Sabato 17 Giugno 2023, 08:23

Missione scientifica ed esplorativa “Tabyayabyum 2023”, montagna sacra in Himalaya inesplorata fino alla presenza, due mesi fa, del team Explora Nunaat International. Supportata dalla Regione Abruzzo ha portato i suoi risultati.

In Nepal festa per i 70 anni dalla prima scalata dell'Everest

Tra gli obiettivi raggiunti e relazionati con immagini dal Presidente Davide Peluzzi l’esplorazione della montagna, da cui prende nome la missione, l’individuazione della via di salita e l’accesso per la prima volta nella Grotta dei Demoni.

La grotta dei Demoni

«La grotta è ritenuta dalla leggenda Sherpa inaccessibile e pericolosa perché abitata da uomini primitivi non sherpa, definiti per l’appunto demoni» dichiara Davide Peluzzi. «Da qui è nata l’idea di rendere accessibile il sito di interesse naturalistico e comprendere le origini della leggenda. Diversi sono stati i campionamenti di materiali organici e inorganici all’interno della grotta ora in analisi nei laboratori Dna di Ravenna.

La spedizione è stata organizzata dall’associazione Explora Nunaat International Odv in collaborazione con la Dreamers Destination Ltd di Kathmandu (Nepal) ed è la continuità dello storico evento del maggio 2019 che ha permesso il posizionamento della bandiera della Regione Abruzzo in vetta all’Everest-Sagarmatha (8.848 m). Il team Explora che ha partecipato alla spedizione è composto da: Davide Peluzzi, Giorgio Marinelli, Phurba Tenjing Sherpa, Paolo Cocco, Pthang Tamang e portatori, Aydin Muharrem.

La missione è stata supportata dalla Regione Abruzzo. Le parole di Simona Cardinali: «Ho creduto sin da subito nelle azioni concrete dell’Explora che è riuscita a far sventolare la bandiera dell’Abruzzo in vetta all’Everest nel 2019. Questo significa per la nostra regione essere in Centro Asia, nel cuore del turismo internazionale».

Il consigliere della provincia di Teramo, Luca Pilotti, ha ricordato le parole dell’astronauta Yurij Gagarin «da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini» associandole alle azioni coraggiose dell’Explora nelle terre estreme d’Himalaya e dell’Artico.