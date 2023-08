Giulia Ragazzini, l'influencer romana che andrà sull'Himalaya: sfilerà a 6300 metri di altezza contro il cambiamento climatico

Volerà sull'Himalaya alla guida della sfilata più alta del mondo. Giulia Ragazzini, influencer italiana e Miss Earth Italia, sfilerà a 6300 metri di altezza il prossimo 25 settembre, conquistando anche il Guinness World Record per il défilé più alto del mondo. Battuta di circa mille metri la sfilata precedente, svoltasi nel 2021 sull’Everest.

Giulia Ragazzini, l'influencer romana che vola sull'Himalaya per la sfilata più alta del mondo contro il cambiamento climatico

La sfilata

La 28enne di Roma, direttrice creativa del Ladakh International Fashion Runway, sarà premiata dal Dalai Lama insieme ad altre venti Miss, ognuna in rappresentanza dei Paesi del G20. Un evento unico, in cui la moda sostenibile sarà la protagonista gridando il suo sdegno contro il cambiamento climatico. Partner dell'evento sarà il Gruppo Times (New York Times e Times of India).

Scelta da Pankaj K Gupta, direttore del Ladakh International Fashion Runway, Giulia Ragazzini può vantare più di un milione di followers, oltre a una laurea in giurisprudenza e al titolo di Miss Earth Italy 2020-2021, nonché quello di Miss Europa 2019. Fattori, questi, che uniti alla sua conoscenza di cinque lingue, hanno spinto gli organizzatori a darle il titolo di direttrice creativa dell'evento. Evento che si sarebbe dovuto tenere il 30 agosto, ma che a causa delle avverse condizioni metereologiche è stato posticipato al 25 settembre.