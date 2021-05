3 Maggio 2021

di Valeria Arnaldi

Ottimismo e speranza. Saranno questi i temi chiave della dodicesima edizione del Premio Guido Carli, ideato da Romana Liuzzo, nipote dell'ex Governatore di Bankitalia, nonché presidente della Fondazione Guido Carli. Il Capo dello Stato ha voluto destinare a tale edizione la medaglia del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento sarà esposto, accanto al podio, durante la cerimonia che si terrà il 7 maggio, nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, in presenza solo per giurati, premiati e autorità, ma seguito in diretta streaming da Ansa, Tgcom e Facebook della Fondazione. Gli ospiti che per, le disposizioni anti-Covid non potranno essere presenti in platea, saranno comunque raggiunti da speciali cadeaux dolci e profumati. «Vogliamo infondere ottimismo e speranza a tutti gli italiani.

La speranza è un rischio da correre, diceva Guido Carli - afferma Romana Liuzzo - e la Fondazione ha sempre creduto nel messaggio. Lo abbiamo già ricordato nella convention Ri-Nascita Italia, tenutasi lo scorso dicembre, e con la Lectio Magistralis Il diritto alla felicità a marzo, ora lo ribadiamo con la dodicesima edizione del Premio, che guarda già all'Italia di domani». Un richiamo importante all'ottimismo, centrale in questo momento come rammentato anche dal premier Mario Draghi nei giorni scorsi. Il rosso sarà il colore guida dell'evento, rigorosamente Covid free, che vedrà red carpet differenti per giurati, premiati e autorità.

A ricevere il riconoscimento saranno esponenti di spicco di economia ed impresa, ma anche eccellenze italiane che si siano distinte, per iniziative virtuose. Parteciperanno Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali, che prenderà la parola dopo il discorso di Romana Liuzzo, e la Sindaca Virginia Raggi, che porterà il saluto conclusivo. Presenti pure Elisabetta Belloni, segretaria generale della Farnesina, Alfredo Ambrosetti, fondatore del Forum di Cernobbio, Carlo Bonomi, presidente Confindustria, e Patrizia Grieco, Presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Tra i premiati dei quali già si conoscono i nomi, Stefano Domenicali, presidente e CEO Formula 1, il giornalista Giovanni Floris e Stefano Sala, ad di Publitalia 80. I riconoscimenti saranno assegnati dalla giuria presieduta da Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione. «Come avvenuto in passato - dichiara Romana Liuzzo - premieremo le intelligenze e i talenti più brillanti che hanno dato lustro al genio italiano, anche a livello internazionale. Sono le eccellenze dell'Italia migliore, nella quale ha sempre creduto e alla quale ha dedicato la sua lunga carriera nelle istituzioni mio nonno, Guido Carli».