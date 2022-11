Domenica 13 Novembre 2022, 10:01

Si è vissuta un’atmosfera stimolante nella Sala delle Colonne del campus LUISS Guido Carli, dove è stato ospitato ieri un consesso di intellettuali interessati a parlare di pari opportunità e futuro. Merito della giornalista Tonia Cartolano, che ha scritto il volume “Leadhers. Donne e storie di straordinaria normalità” (Santelli Editore), in cui ha raccolto le storie di sette donne speciali, ciascuna con il proprio primato, in un Paese in cui essere donna nel mondo del lavoro era ed è spesso una strada in salita. Le sette protagoniste sono Elisabetta Belloni, Tania Cagnotto, Elisabetta Franchi, Gaia Pigino, Titti Postiglione, Speranza Scappucci e Paola Severino.

«Non volevo Wonder Woman - ha precisato Cartolano -, ma donne normali, che fossero di ispirazione. Donne che con le loro storie potessero rispondere alla domanda di tante ragazze: “Ma è possibile arrivare a diventare ciò che sogno?”. Ebbene sì, questo libro dimostra che è possibile».

In prima fila nella sala gremita si riconoscevano il Prefetto Franco Gabrielli e la magnifica Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni, oltre a Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione civile. Si è collegata dall’America la direttrice d’orchestra e prima donna italiana a dirigere un’opera alla Scala Scappucci, dovendo debuttare in serata al Met di New York, mentre Andrea Prencipe, Rettore Università LUISS Guido Carli ha voluto sottolineare come «Leadhers sia un libro che parla di inclusione intesa come convivenza e valorizzazione delle diversità».

Paola Severino, Vicepresidente Università LUISS Guido Carli e già ministra della Giustizia, prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia del Paese ha precisato come nel libro «non si parla mai di potere, si parla di forza». Presenti nel parterre anche Titti Postiglione, vice capo dipartimento della Protezione Civile e Maria Latella, giornalista per Sky TG24, mentre il collega Roberto Inciocchi ha moderato l’incontro.