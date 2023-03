Premio Bancor, il 24 marzo in Senato il ricordo di Guido Carli

Dopo la prima edizione del Premio Bancor - il riconoscimento istituito dall’Associazione Guido Carli, con il patrocinio di Banca Ifis, per celebrare le personalità che si sono distinte nel campo dell’economia e del giornalismo economico-finanziario - che si è tenuta lo scorso novembre a Roma, venerdì 24 marzo si avrà un’anticipazione dell’edizione 2023.

Nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato, verrà presentato il libro “Bancor: le confidenze di un banchiere” in memoria dell’economista Guido Carli per il quale quest’anno ricade il trentennale dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1993. Durante l’evento organizzato nell’ambito del prestigioso premio - che nel 2022 è stato assegnato a Lord Mervyn King, economista ed ex governatore della Bank of England - interverranno il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, Federico Carli, presidente dell’Associazione Guido Carli, il senatore Marco Scurria (Fratelli d’Italia), l’economista Pierluigi Ciocca e le giornaliste Lucia Annunziata e Antonella Rampino.