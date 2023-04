Lunedì 24 Aprile 2023, 00:18

Sergio Mattarella definisce il suo insegnamento «una bussola». Da seguire in un’epoca come quella attuale nella quale è difficile orientarsi tra la deglobalizzazione, il ritorno di politiche protezionistiche, il riaffacciarsi dell’inflazione, l’Europa che dibatte su nuovi parametri finanziari da imporre ai Paesi membri.

«La lezione di Guido Carli», ha scritto il Capo dello Stato in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa dello storico governatore della Banca d’Italia e ministro del Tesoro, «rappresenta una bussola fondamentale per orientare il nostro Paese nella vicenda economica globale. Una eredità preziosa, di tutela dell’interesse del bene collettivo». Il presidente Mattarella ha ricordato anche l’impegno di Carli per «un mercato globale, libero da ogni forma di autarchia e lontano dal protezionismo» e per l’adesione dell’Italia alla politica monetaria comune della Ue.



Mattarella a Cracovia: «Ue instabile se è la somma di interessi nazionali». E rilancia l'idea di una difesa comune europea

PROTAGONISTA DEL PAESE

«Nel trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Carli», scrive il Capo dello Stato, «desidero rendere omaggio ad una figura insigne della storia della nostra Repubblica. Profondo conoscitore dei molteplici ambiti delle discipline sociali, Guido Carli è stato tra i protagonisti della apertura del Paese alle relazioni economico-finanziarie internazionali nel secondo dopoguerra» prosegue. Mattarella ricorda come «dai negoziati di adesione dell’Italia agli accordi di Bretton Woods sull’ordine monetario internazionale, alla Presidenza del comitato di direzione dell’Unione europea dei pagamenti, fu protagonista nel valorizzare le capacità produttive del Paese nelle istituzioni che diedero impulso alla creazione di un mercato globale, libero da ogni forma di autarchia e lontano dal protezionismo. Le sue azioni contribuirono al risanamento di una bilancia dei pagamenti che ancora risentiva delle conseguenze del conflitto bellico, con l’avvio di quel percorso di crescita definito “miracolo economico” italiano».

Mattarella sottolinea come anche «la sua politica da Governatore della Banca d’Italia rafforzò la solidità economica del sistema Paese, affermando l’immagine dell’Italia quale prestigioso interlocutore nei mercati internazionali. Statista illuminato - conclude il presidente della Repubblica - con il negoziato sui parametri di Maastricht aprì la strada per la adesione dell’Italia alla politica monetaria comune».

LA PREMIAZIONE

Il 5 maggio, proprio per il trentennale della scomparsa dello statista, si terrà la 14esima edizione del Premio Guido Carli che vedrà insigniti 15 talenti con il premio assegnato ogni anno dall’omonima fondazione . Tra i premiati ci sarà il capo della Polizia Lamberto Giannini, la Presidente e Ceo di Yves Saint Laurent, Francesca Bellettini, la vice presidente di Farmindustria Lucia Aleotti. «La cerimonia del Premio Guido Carli sarà una festa dell’eccellenza italiana e un inno al merito», ha spiegato Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione.