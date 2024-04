Gran successo per il charity "Gala delle Margherite", quest'anno a favore della Fondazione "Dignitas Curae"

Outfit da gran sera, smoking e lustrini: Roma come Monte Carlo. Torna il “Gala delle Margherite”, che accende di raffinate note glamour gli spazi del Westin Excelsior di via Veneto. Quest’anno l'evento è in sinergia con il professor Massimo Massetti, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari del Gemelli, e il ricavato andrà a favore della Fondazione "Dignitas Curae", presieduta da Massetti: ovvero il progetto che mette al primo posto la persona.

A questa 34esima edizione all'insegna della solidarietà, organizzata come sempre da Bianca Maria Caringi Lucibelli, sfilano, tra oltre quattrocento ospiti, la giovane attrice Christiane Filangieri, in ampi pantaloni neri su top a fiori e scialle grigio, e la bellissima modella Andreea Duma.

E ancora Mogol, Tony Renis, ma anche tanti giovani cantanti come Zua, al secolo Azzurra Lucibelli, e il musicista Leonardo Lucibelli. E poi l’imprenditrice Elena Aceto di Capriglia, Maria Monsè con la figlia Perla, ambedue con coroncine di margherite tra i capelli, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, Alessandra Canale e il cantante e imitatore di successo Agostino Penna. Dopo il cocktail di benvenuto, si prende posto presso il Giardino d’Inverno per lo spettacolo tra fashion e note. In passerella la sfilata di dieci modelle a cura dello stilista Camillo Bona, introdotta da Nino Graziano Luca. Ecco, tra il pubblico, l'étoile Laura Comi e Silvana Giacobini. Segue la potente voce di Zua e gli interessanti spartiti di un’orchestra internazionale. Si tratta de “Il collective move” composto da giovani e talentuosi musicisti provenienti da Francia, Portogallo, Spagna, Olanda e Italia. Ed è presentata l’opera inedita, scritta e diretta dal percussionista e leader del collettivo, Leonardo Lucibelli, intitolata “Land of the sun: la terra del sole, la luna e le melodie cosmiche”. Apprezzamenti e suggestioni. Applausi. Tra il pubblico ecco anche il creativo Michele Spanò e lo stilista-astrologo Massimo Bomba, che firma lo stilizzato invito. E si prosegue, nelle Sale Borghese e Ludovisi, con il goloso dinner dai sapori mediterranei. Poi taglio finale della classica torta margherita con riffa benefica. Balli e brindisi fino a tardi. Mentre strascichi e sete piroettano su pregiati marmi.