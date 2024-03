Giornata della memoria per le vittime delle mafie, il 21 marzo a Roma il corteo commemorativo: la mappa delle strade chiuse

In arrivo 40mila persone per la manifestazione di giovedì 21 marzo a Roma, indetta “in occasione della giornata della memoria per le vittime innocenti delle mafie”. Il corteo partirà intorno alle 8,30 da piazza dell’Esquilino: da lì raggiungerà l’area del Circo Massimo, percorrendo via Merulana, via Labicana, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi. La manifestazione, promossa da Libera, dovrebbe concludersi intorno alle 13.

In testa al corteo ci saranno i familiari delle vittime di mafia, che si troveranno, sin dalle 8, nel tratto di via Merulana compreso tra piazza Santa Maria Maggiore e largo Brancaccio.

Giungeranno a bordo di dodici pullman forniti dai carabinieri. Ma già dalla mezzanotte precedente (quella tra mercoledì e giovedì) scatteranno i divieti di sosta in tutta piazza dell’Esquilino, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa e viale del Monte Oppio. Infine, in via Merulana saranno limitati al tratto compreso tra piazza di Santa Maria Maggiore e largo Brancaccio.

Le linee interrotte

Per consentire il passaggio del corteo, saranno ovviamente disposte della modifiche alla circolazione del trasporto pubblico. Previste in particolari modifiche o interruzioni rispetto alle linee 3L, 16, 51, 70, 71, 75, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 360, 590, 628, 649, 714, 715. Definito anche il piano sosta per i bus turistici: sono circa 200 quelli che arriveranno da tutta Italia.