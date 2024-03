Roma, a Montesacro l’arrivo di Giovanni Floris per l’evento “Tutti in Biblio”. Ecco dove e quando

Continua il ciclo di appuntamenti organizzati dal Municipio III nell’ambito dell’iniziativa “Tutti in Biblio”, la manifestazione d’interesse “Primavera della Lettura” nata con l’obiettivo di sostenere le librerie indipendenti e tutta la rete culturale e sociale del territorio di Montesacro. Dopo il ritorno a Montesacro del fumettista Zerocalcare e il successo di Chiara Valerio di fronte a una platea di studenti del Liceo Orazio, è attesa per l’arrivo di Giovanni Floris, giornalista, scrittore e conduttore, con il suo libro “L’Essenziale” (Ed. Solferino). L’appuntamento è per giovedì 21 (marzo) alle 18 presso la Biblioteca Ennio Flaiano in via Monte Ruggero, 39, al Tufello.

«Il libro - “L’Essenziale di Giovanni Floris - è perfetto per il format», il commento dell’Assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi. «Un libro che racconta la lettura, il rapporto con libri e l’importanza di avere sempre un libro accanto a sé.

Giovanni Floris in questo volume - prosegue Blasi - parla della lettura come di una cura omeopatica e quotidiana che può aiutare a mantenerci vivi, lucidi e fornirci delle risposte alle mille domande che la vita reale ci mette davanti senza rinunciare all’immaginazione. Noi abbiamo costruito questo format con l’intento che il libro diventi sempre di più uno strumento quotidiano al fianco di cittadini. «Per restare umani» è la parola utilizzata dal giornalista nel suo racconto, in particolare in questo periodo complesso di guerre, di violenze e problemi ambientali. Il libro può essere una delle chiavi che ci aiuta ad essere delle persone migliori. Era “Essenziale” avere questa lettura nella presentazioni del format “Tutti in Biblio”», conclude Blasi.