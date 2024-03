Investe in autostrada sull'A24 quattro cinghiali, il mezzo va a fuoco e lui si salva lanciandosi fuori dall'abitacolo

In autorstrada si schianta contro 4 cinghiali che attraversano. E' successo ieri sera, alle 21,40 circa, nel comune di Colledara, in provincia di Teramo, al km 142 dell'autostrada A24, sulla carreggiata in direzione Roma. Una Ford Fiesta, con alla guida un ragazzo 25enne del posto, si è trovato di fronte un gruppo di quattro cinghiali che stava attraversando l'autostrada. A causa del violenti impatto i cinghiali - una madre con tre cuccioli - sono morti dopo essere stati sbalzati sull'asfalto. Il conducente dell'auto, rimasto ferito, è riusciuto ad accostare sulla corsia di emergenza ed è riuscito a scendere velocemente dall'abitacolo poco prima che il veicolo prendesse fuoco.

Investe cinghiali, auto in fiamme

In breve tempo l'auto, alimentata a gas gpl, è stata avvolta completamente dalle fiamme. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118 per gli accertamenti e le cure necessari.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incendiato.

Sul posto è arrivata nche la polizia autostradale per i rilievi dell'incidente e regolare il traffico veicolare e il personale della Ditta Gsa che effettuava il primo intervento di spegnimento. Il veterinario della Asla ha provveduto al recupero delle carcasse dei cinghiali deceduti. Il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasta aperto al traffico su un solo senso di marcia per consentire le operazioni di soccorso.