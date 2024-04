Ritorna la 121° edizione dei Cento Pittori Via Margutta

“Intelligenza artificiale e creatività: il rapporto tra l’uomo e la macchina”: è il filone della 121° edizione della storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, da ieri 27 aprile fino al 1° maggio 2024. Ogni struttura espositiva, con il caratteristico cavalletto sormontato da ombrellone accoglierà gli artisti provenienti dalle parti più disparate d'Europa e America per una più ampia condivisione di culture e informazioni. Ospiti di questa edizione alcuni giovani studenti dell’Accademia d’Arte di via Ripetta, circostanza che rappresenta un piccolo passo per l’inclusione dell’arte, l’unione di linguaggi diversi per uno scambio culturale e generazionale.

L’esposizione d’arte si svolgerà nel suggestivo scenario di via Margutta, la strada romana degli artisti, con la partecipazione di cento artisti dell’Associazione e di nuovi ospiti selezionati dal Direttore artistico Franco Dore, con il preciso scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale europeo e l'unione tra i popoli, con la preziosa collaborazione di tutto il Consiglio Direttivo: Barbara Berardicurti, Claudia Nardi e Paola Minissale.

“Intelligenza artificiale e macchine intelligenti, cosiddette learning, ricoprono oggi un ruolo fondamentale - ha commentato il Presidente dei Cento Pittori Luigi Salvatori - nella vita delle persone, grazie allo sviluppo di sistemi sempre più avanzati e ispirati alla maniera umana di pensare, agire, risolvere e creare.

Proprio per questo, viene naturale chiedersi se sia lecito accostare il termine creatività a qualcosa di artificiale come una macchina o un software. L’obiettivo della mostra è quello di sensibilizzare sia gli artisti che la cittadinanza, attraverso la rappresentazione pittorica”.

“Abbiamo ritenuto dare - ha aggiunto ilivicepresidente Antonio Servillo - un significato ancora più profondo alla mostra...Si parla sempre più incessantemente di intelligenza artificiale, parola che per molti versi incute timore e angoscia”.

La mostra ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale, del Consiglio Regionale del Lazio, nonché l’alto Patronage del Parlamento Europeo, e sarà visitabile dalle 10 alle 20 tutti i giorni.