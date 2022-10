Sabato 29 Ottobre 2022, 08:13

Gli eroi dei fumetti e la tela di circa due metri dedicata a Diabolik, che il primo novembre festeggerà il sessantenario dell'uscita del numero d'esordio. Batman dipinto a tecnica mista su cartone nel 1997, le teche e i Teatrini che celebrano anche Superman mentre l'opera del 2012 Clark Kent ne svela l'identità. Negli anni 70 la passione per il cinema spinse il maestro Enrico Manera - arrivato con la moglie Cleonice Gioia e la figlia Virginia- a sperimentare giochi di colore fino alla creazione pittorica di Paramount e Warner Bros. Così, alla galleria Restelliartco, in via Vittoria Colonna, sino al 30 novembre 18 talenti raccontano le icone Pop nell'expo Manera contro tutti!-Oltre la Scuola di Piazza del Popolo, realizzata con D.C. Arte dell'impresario di danza Daniele Cipriani.

La mostra è stata ideata in vista della Rome Art Week dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, che danno il benvenuto agli ospiti fra i brindisi del vernissage. L'esperta Francesca Barbi Marinetti, nipote del futurista Filippo Tommaso, si intrattiene con i senatori Maurizio Gasparri e Giusy Versace. Ci sono gli attori Franco Nero, Edoardo Sylos Labini e Mario Zamma, la conduttrice Alessandra Canale, la cantante Alma Manera, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, il fotografo Umberto Stefanelli, nobili e collezionisti.

Si vede Gigi Marzullo. Il poliedrico Fabio Ferrone Viola espone Coca - Omaggio a Mario Schifano, in acrilico e tappi riciclati, e il collage Kennedy is alive. Insieme agli artisti di Silver Studio tra cui Cristiana Pedersoli, figlia del mito Bud Spencer, e Irem Incedayi, allo spazio Ex-Garage di via Prenestina ha inaugurato la collettiva Peace's-The Exhibition a cura di Velia Littera.

Contaminazioni nei lavori dei colleghi: ecco la Jaguar di Monica Casali, il dollaro gigante di Marco Bettini, la scultura SPQR di Marcello Maugeri. E ancora Nayara Sikaada e la bocca di Mick Jagger, Milena Bini e la Big Apple, lo street artist David Pompili con gli eclettici Skiri, Stasi e Roberta Bissoli. La bella Factory disegna sugli scontrini, Shout reinterpreta le salse ketchup e maionese ricordando il tricolore.