Andrea Arru a Le Iene, chi è il giovanissimo attore? Età, vita privata, i genitori, dove lo abbiamo già visto e Instagram

Torna un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma, condotto Veronica Gentili con Max Angioni, in onda il martedì su italia 1 è pronto a regalare ai telespettatori anche stasera in tv nuovi inediti servizi. Ospiti in studio la ginnasta e campionessa del mondo Vanessa Ferrari e il giovanissimo attore e modello Andrea Arru. Scopriamo qualcosa in piu' sul giovane 16enne.