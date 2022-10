Parata di stelle alla Fondazione Guido Carli, i creativi muovono le energie

Energia, come mezzo per alimentare la vita economica e quotidiana, ma anche come strumento intellettuale e creativo per affrontare le difficoltà. E come forza per innovare. Sarà una riflessione articolata sulle possibili vie d'uscita dalla crisi ad essere proposta in Energie coraggiose - Forze che fanno muovere il mondo, convention inaugurale 2022 della Fondazione Guido Carli, che si terrà il 2 dicembre a Villa Blanc e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui social della Fondazione, su ansa.it e su tgcom24. «Se negli ultimi due anni avevo individuato come parole chiave progettazione, di un mondo nuovo, e costruzione - dice Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, nonché nipote dell'ex Governatore di Bankitalia - per il 2023 prendo a prestito dal vocabolario greco una parola intraducibile: Meraki. Significa fare qualcosa con tutto te stesso con passione, creatività e amore. Davanti a uno scenario che non fa che aggiungere complessità a complessità, prima la pandemia, poi la crisi energetica, la guerra e l'inflazione risalita ai livelli record degli anni Ottanta, dobbiamo osare, inventare, metterci in gioco».



Ad aprire la convention sarà proprio la presidente Liuzzo. Dopo un saluto istituzionale per ovvi motivi da definire, Gianni Letta, Presidente onorario della Fondazione, darà l'avvio ai lavori. L'Ad di Eni Claudio Descalzi sarà intervistato dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Seguirà un dibattito in stile talk show con Domitilla Benigni, Ceo & Coo di Elettronica, Paolo Crepet, psichiatra, Sergio Dompè, presidente di Dompè Farmaceutici Spa, nonché Luigi Ferraris, Ad di Ferrovie dello Stato, Giovanni Malagò, presidente Coni, Stefano Sala, Ad di Publitalia 80. Modererà Veronica Gentili. Eccellenze sul palco e anche in platea. Tra gli invitati, Matteo Piantedosi, prefetto di Roma, Elisabetta Belloni, l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e Pietro Sebastiani, suo predecessore. Poi, Alfredo Altavilla, presidente Ita Airways, Paolo Ciocca, Commissario Consob, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo e molti altri. Un confronto ad altissimo livello, come spiega Liuzzo, «per provare a moltiplicare ogni forza generativa, necessaria ad affrontare le molteplici crisi che stiamo vivendo e a trasformarle in opportunità».