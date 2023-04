FloraCult, parterre di stelle tra le meraviglie della Natura

Total immersion tra colline e prati, greggi e pony, ai Casali del Pino, sulla Cassia, tra belle costruzioni rurali e un’esplosione di fiori e frutti. In una tavolata siedono tra gli altri Luca di Montezemolo, Enrico Vanzina e la moglie Federica, la stilista di gioielli Delfina Delettrez, Alberto Matano. Ecco Federico Fazzuoli e la moglie, appena tornati dall’Oman. Più tardi sono Kasia Smutniak, Benedetta Porcaroli, Sandra Carraro, Nina Pons ad aggirarsi tra orchidee e oleandri. Sono presenti tantissime Fendi: Anna in un bel padiglione espone i vini che seleziona e si brinda. C’è Silvia e una schiera di nuove generazioni.



“I miei fiori preferiti? Le peonie” dice Margherita Buy scegliendo tra le infinite varietà esposte. Maria Grazia Cucinotta, si sa, va pazza per i papaveri e li cerca in nuove sfumature. Attrici, vip e fan del gardening partecipano alla giornata inaugurale di “FloraCult”, mostra mercato del verde ideata e organizzata da Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice e designer, con l’esperta di giardini Antonella Fornai e l’architetto Francesco Fornai. E siccome il tema di quest’anno è “Natura è cultura” gli argomenti e gli ospiti sono di livello super. Boosta, tastierista dei Subsonica, ieri ha raccontato la musica composta in sintonia con le piante. Carlo Massarini intervista Giuseppe Vessicchio: il celebre maestro d’orchestra parla dei suoni e delle armonie che aiutano la vegetazione a crescere più felice. C’è folla ad ascoltare l’architetto Stefano Boeri, progettista del “Bosco Verticale” quando illustra l’importanza dell’equilibrio tra Uomo e ambiente. Non poteva mancare il tema: gli insetti come futuri manicaretti.