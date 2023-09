Roma, star in pista per gli Anni '90: la festa è tutta un film

Gli amori fugaci in riva al mare, i mondiali di calcio e l’atmosfera nostalgica degli anni ’90 immersa in “Un’estate fa”. Il giardino di Ripa Grande, sul Lungotevere, si trasforma in un set scenografico con i protagonisti della nuova serie targata Sky Original. Al party sfilano i protagonisti degli otto episodi in un tripudio di flash dopo la proiezione al Cinema Troisi. Sullo sfondo le sdraio del “Camping L’Onda”, videogame, biliardini e tavoli da ping-pong. Non tardano Lino Guanciale, con la sua Antonella Liuzzi, e Filippo Scotti, capitani di un cast stellare nel thriller transgenerazionale, diretto da Davide Marengo e Marta Savina, visibile su Sky e in streaming solo su Now dal 6 ottobre.

Viavai glam, si alternano gli interpreti dell’opera seriale prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures.

Sullo schermo Guanciale è Elio, avvocato 50enne che, apparentemente, vive una vita perfetta. Ma con il ritrovamento del corpo di Arianna, ragazza di cui era innamorato e scomparsa durante una vacanza in campeggio, la sua esistenza viene stravolta. Un tuffo nel passato, i ricordi diventano incubi. Ecco Rodolfo Corsato, Andrea Dodero e una schiera di influencer guidati da Thomas Basilico, Emanuele Mariotti e Ludovica Di Donato. Tra i tanti talenti coinvolti nelle puntate, e ospiti della serata, Antonia Fotaras, Ginevra Francesconi, Martina Gatti e Tobia De Angelis seguiti da Alessio Praticò, Sofia Iacuitto, Luca Vannuccini, Alessio Piazza e Giulio Turbolente.

Elio, di cui Scotti veste i panni da adolescente, è nella lista dei sospettati per omicidio e, sconvolto, perderà la memoria in un incidente. Brindisi e applausi all’happening per Nils Hartmann, Evp Sky Studios Italia, e Sonia Rovai accanto ai produttori Marco e Nicola De Angelis. Ci sono gli attori Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Francesco Della Torre, Massimo De Santis, Michele Di Mauro e Francesco Foti. Divertimento d’autunno tra foto di gruppo e balli sfrenati.