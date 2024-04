Lunedì 15 Aprile 2024, 07:25

La festa si è conclusa tra le note della Fanfara della polizia di Stato: famiglie, scolaresche, anziani e vip hanno partecipato alla giornata conclusiva dei festeggiamenti a piazza del Popolo del 172° anniversario della sua fondazione. Un bagno di folla si è riversato negli stand allestiti dallo scorso venerdì nel “Villaggio della legalità” per confrontarsi sui temi della legalità, dalla sicurezza stradale e online, all’inclusione fino alle campagne contro la discriminazione.

Roma, Polizia organizza incontro con 200 anziani su protezione da truffe

IN MOSTRA

Per i 20 anni di collaborazione tra la Polizia di Stato e Lamborghini, sullo sfondo della piazza sono state esposte le autovetture di ultima generazione che vengono impegnate nelle operazioni e per il trasporto di organi.

Ma la curiosità di tutti coloro che sono stati in piazza è stata attirata dalla prima auto, la Volante, che nel 1957 fu battezzata “pantera”, un vero gioiello motoristico. In mostra pure l’elicottero che venne utilizzato nella cattura di Bernardo Provenzano, il boss di Cosa Nostra, il “capo dei capi” condannato a 12 ergastoli e catturato nel 2016 dopo 43 anni di latitanza. Ancora: all’interno della manifestazione è stato allestito un camper del progetto “Questo non è amore”, ideato dalla Direzione centrale anticrimine della polizia di stato per essere più vicini alle vittime di violenza ed aiutarle a denunciare gli abusi subiti. Un momento di incontro dunque, e di informazione.

LE ESIBIZIONI

Anche nella giornata conclusiva di ieri si sono svolti incontri a tema che hanno visto la partecipazione di cittadini e turisti ma soprattutto di studenti delle scuole romane e delle scuole di Caivano. I bambini accompagnati dalla Fanfara hanno intonato alcuni dei brani più celebri di Sanremo 2024 intrattenuti anche le unità cinofile con Ares, Chanel, Faro e Stella: gli agenti a 4 zampe esperti in esplosivi, droga e ordine pubblico. Il gruppo sportivo delle Fiamme Oro si è esibito invece nella disciplina della scherma e degli sport da combattimento davanti ai ragazzi divertiti e coinvolti. Oltre duecento anziani, arrivati anche da Anzio, hanno infine partecipato al corso anti - truffe organizzato per tutelare le vittime dei raggiri con esperti, psicologi e assistenti. Durante l’incontro sono stati distribuiti depliant illustrativi e sono stati forniti agli anziani partecipanti informative e numeri utili da contattare in caso di emergenza.

FOLLA DI VIP

Una giornata di festa e di partecipazione da parte di numerosi vip: dalla giornalista Myrta Merlino, ai conduttori Luca Sardella e Adriana Volpe, all'attore Giuseppe Zeno. Ancora: il conduttore e autore tv Gianni Ippoliti e Mariano Rigillo, protagonista insieme a Valerio Morigi del corto prodotto da Piuma Film e Vargo, "Medley".Una toccante storia che narra l'incontro tra un giovane poliziotto e un anziano affetto da Alzheimer, intrecciando i loro ricordi personali in un racconto che celebra l'immaginazione, l'empatia e la capacità d'ascolto. Al termine della proiezione si è svolto un lungo dibattito tra il cast e gli spettatori.

