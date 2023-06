Festa sotto le stelle, l'estate è benvenuta

Il saluto al solstizio d’estate, la vista mozzafiato sui tetti della città al tramonto e i calici in alto per festeggiare il successo della bella e intensa stagione teatrale appena terminata. Politici, celebrità, volti noti e firme prestigiose hanno accolto l’invito di Silvano Spada che, affiancato dalla figlia Aurora, da direttore artistico dell’Off Off Theatre fa gli onori di casa sulla splendida terrazza di via Giulia ringraziando gli oltre cento ospiti arrivati per la raffinata cena placée.

Spiccano i nomi degli attori Milena Vukotic, accompagnata dal marito Alfredo Baldi, Nancy Brilli, splendida in outfit total blue, Silvio Orlando e Maria Laura Rondanini, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Laura Lattuada con Domenico Federici. E, ancora, Valeria Ciangottini, Nunzio Bertolami, Rossella Brescia con il coreografo Luciano Cannito, la socialite e modella Antonia Dell’Atte in abito lungo multicolor. Flash, cin cin e prelibatezze dello chef. «Il teatro non è un mausoleo, è parte integrante della vita sociale e deve proiettarsi in modo moderno, vivace e dinamico», spiega Spada mentre aspetta Antonino Ruggiano, sindaco di Todi dove in passato ha ideato e diretto il celebre festival, e saluta gli scrittori Fulvio Abbate, con la sua Fiorella Bonizzi, e Maria Latella.

In lista l’autrice Irene Ghergo, Stella Giannetti della maison Giorgio Armani, l’assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor, gli onorevoli Rita Dalla Chiesa e Federico Mollicone, il senatore Andrea Crisanti.

Ci sono Fausto e Lella Bertinotti, che si intrattengono con Pino Strabioli, Mario e Susanna Pescante, Michela Trevisan di “Live Nation”, Elena Croce, presidente onoraria della “Fondazione Claudio Nobis”. Si vedono l’artista Valentina Palazzari, il curatore Damiano Kounellis, l’archimandrita della Chiesa ortodossa Simeone Katsinas, il presidente di “Huawei Italia” Luigi De Vecchis con il dirigente Chen Xin, Carlotta de Bevilacqua, ad di “Artemide”, e Federico Palazzari, fondatore di “Nemo Lighting”. Tra gli invitati l’editor Francesca Molteni, Annika Larssonn di “Umbria Jazz”, l’attore spagnolo Javier Cámara, che ha recitato con Pedro Almodóvar nei film “Parla con lei” e “La mala educación”, i registi Pablo Remón, insieme a Raquel Sánchez, e Leonardo Petrillo, lo showman Santino Fiorillo e Antonio Calbi, esperto di dramma antico. Attesissimi il neo-direttore Rai dell’intrattenimento Day Time Angelo Mellone, Morgan e Vittorio Sgarbi. Il drammaturgo e chansonnier Pierfrancesco Poggi anima l’happening glam sul meraviglioso rooftop con la sua inseparabile chitarra.