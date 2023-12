Natale 2023 a Roma, cosa fare: tutte le attività per bambini e adulti. Dove sono e quanto costano

Sono tanti gli eventi e le attività dedicate ai bambini ma anche agli adulti a Roma per il periodo Natalizio a prezzi accessibili: piste di pattinaggio, mostre, attività ludiche, il circo. E ancora, le bancarelle di piazza Navona, Babbo Natale al Christmas World, nel cuore di Villa Borghese, un museo a cielo aperto con le riproduzioni delle città più importanti e belle del mondo.

Cosa fare a Natale: Christmas World, Piazza Navona e il Laghetto dell'Eur

Il Christmas World è un parco natalizio di più di 60 mila metri quadrati nel cuore di Villa Borghese, al suo interno ci sono una pista di pattinaggio sul ghiaccio, la casa di Babbo Natale e spettacoli durante tutto il giorno. Il costo è di 23 euro circa a persona. Mentre gratuito, come ormai da decenni, è l’ingresso in una delle piazze più belle di Roma: piazza Navona. Oltre al mercatino con prodotti artigianali e grastronomici, sulla piazza ci saranno anche le Biblioteche di Roma che offriranno proposte ludico–culturali. Durante tutto il periodo natalizio verranno organizzati spettacoli teatrali, concerti e animazioni. Anche al Laghetto dellEur tante attività per grandi e piccoli fino al 26 dicembre: espositori, spettacoli, concerti ed esibizioni, e la possibilità di poter pattinare sul ghiaccio, grazie alla presenza di una Pista di circa 500mq coperta. Anche i bambini troveranno Babbo Natale con la sua originale casa del Polo Nord.

Cosa fare a Natale: mostre e laboratori

Una novità del Natale a Roma è Lights in Nature, una mostra immersiva nei giardini del Palazzo Brancaccio. La prima edizione italiana di questo format spagnolo è a Roma da metà Dicembre fino alla fine del mese con qattro aree tematiche piene di luci: biosfera, terra, acqua, aria. Il biglietto ridotto per le famiglie è di 17 euro a persona, 12 per i bambini dai 5 ai 12 anni. Mentre nella ludoteca della Casina di Raffaello, a villa Borghese, da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio, tutti i weekend, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con tanti laboratori ludico-educativi ispirati al tema del Natale e delle festività.

Cosa fare a Natale: le piste di pattinaggio sul ghiaccio

Il prezzo di ingresso è di 7 euro.

Tante anche le piste di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarranno aperte fino a inizio febbraio: Ice Park all’Auditorium e al centro commerciale Euroma 2, Piazza Smart (Largo Beltramelli), Aura on Ice al centro commerciale Aura, la pista di pattinaggio al Christmas World, al Luneur Park, al Santa Claus Wonderland (Largo Maresciallo Diaz), nel Villaggio di Natale di Tor Bella Monaca. E ancora, a Piazza Re di Roma, al Laghetto dell’EUR e al Polar Park a Torrino Mezzocammino. I prezzi vanno da un minimo di otto euro a un massimo di 15 l'ora, pattini inclusi.

Cosa fare a Natale: il circo

E come ogni Natale romano che si rispetti non può mancare il circo. Con prezzi di ingresso che variano a seconda dei posti da un minimo di 7 euro a un massimo di 30. Saranno cinque quest’anno nella capitale:

Millennium – Capannelle (Dal 25 Dicembre Al 07 Gennaio 2024)

Rony Roller – Boccea (Dal 22 Dicembre 2023 Al 18 Febbraio 2024)

Aqua 2 - Roma Eur (Dal 21 Dicembre 2023 Al 4 Febbraio 2024)

Atmosphere – Tor Di Quinto (Dal 23 Dicembre 2023 Al 18 Gennaio 2024)

Royal Imperial– Viale Di Torre Maura (Dal 08 Dicembre 2023 Al 28 Gennaio 2024