I Villaggi di Natale a Roma e dintorni: ecco dove trascorrere una giornata di puro divertimento

Martedì 12 Dicembre 2023, 11:30

Dal 1° dicembre molti borghi e città del Lazio hanno allestito dei villaggi di Babbo Natale per rendere ancora più magico il periodo natalizio per grandi e piccoli. A Roma e nei dintorni sono tanti i luoghi da visitare dove trascorrere una giornata all'insegna del divertimento. Alcuni sono gratuiti e sono aperti fino alla fine di gennaio, altri fino al giorno della Befana che chiuderà la feste natalizie, ecco alcuni tra i villaggi di Natale a Roma e dintorni più gettonati: Il Villaggio di Natale a Villa Borghese è il più grande d'Europa. Grande 50mila metri quadri. E' composto da scenografie, giochi, bancarelle e spettacoli, con 300 artisti tra figuranti e attori di spettacoli folkloristici, una giostra a due piani, parate e majorette, fabbrica di cioccolato, presepe a dimensioni reali, concerti Gospel, musical inediti e pista di pattinaggio sul ghiaccio. Cinecittà World, il Parco del Cinema. Nel periodo natalizio si trasforma in un grande Villaggio di Natale. Immancabile il mercatino natalizio nella Christmas Street nella New York degli anni '20, la casa e la fabbrica di Babbo Natale, il percorso delle luminarie, le quattordici attrazioni a tema. Il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza in via Tenuta del Cavaliere 230 è pronto ad accogliere Babbo Natale, l'ufficio postale dove scrivere la letterina, la fabbrica dei giocattoli, gli appartamenti, la pinacoteca e la slitta di Babbo Natale. Viterbo Christmas Village all'interno di un borgo medievale i visitatori saranno attratti dalla casa di Babbo Natale, la fabbrica della Befana e il villaggio degli elfi; A Vetralla, invece, in via Cassia, oltre 8mila metri quadri dedicati al Natale: la casa di Babbo Natale, il villaggio degli elfi, il tunnel dei mille dolci, il bosco ghiacciato e la pista di pattinaggio. Infine, a Santa Severa dove il mare fa da cornice. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



LEGGI ANCHE:--Sono i Panettoni artigianali più buoni di Roma: ecco dove acquistarli