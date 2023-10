EduTech Challenges, il 26 e il 27 ottobre a Roma l'evento sull'intelligenza artificiale: presenti i ministri Urso e Valditara

Torna l'appuntamento con EduTech Challenges, la conference internazionale per capire il ruolo dell'intelligenza artificiale che si terrà il 26 e 27 ottobre presso l'hub di Talent Garden al quartiere Ostiense di Roma.

L'edizione 2023 della rassegna, ideata e organizzata da Talent Garden, sarà l'occasione per ascoltare da esperti di tutto il mondo come stanno cambiando la formazione e il lavoro nell'era di ChatGpt e per ragionare sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. Saranno presenti il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Direttore e co-fondatore del Centro per l'AI Safety e xAI advisor Dan Hendrycks, il Direttore della Western Europe di Microsoft Hrvoje Klapan e l'Head of Sales di Hugging Face Bassem Asseh.

Gli interventi

La conference sarà aperta da un contributo di Nick Clegg, presidente di Global Affair di Meta, sul tema delle tecnologie immersive e dell'intelligenza artificiale applicate alla formazione del futuro. Tra gli ospiti internazionali ci saranno gli esperti di AI generativa. Da Hrvoje Klapan, Modern Work Business Group Lead - direttore del Western Europe di Microsoft, che spiegherà come funziona Copilot, l'intelligenza artificiale che completa i documenti del pacchetto Microsoft 365, a Dan Hendrycks, direttore e co-fondatore del Centro per l'AI Safety, una delle associazioni no profit più importanti al mondo in tema di etica e regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Dall'America interverrà anche Bassem Asseh, Head of Sales di Hugging Face, startup che opera nell'ambito di AI open-source, e da Londra arriverà un contributo speciale di Nick Clegg, presidente di Global Affair di Meta, che spiegherà come il metaverso e l'AI contribuiranno in futuro a un'istruzione e a una formazione "più umana" e soprattutto più efficace. Le conclusioni del dibattito confluiranno nel Libro bianco della Conferenza 2023, rappresentando un'estensione del white paper sul futuro della formazione aziendale elaborato nella scorsa edizione e presentato ad aprile a Bruxelles al Commissario europeo Paolo Gentiloni.