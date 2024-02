Il ministro Urso annuncia entro giugno un piano siderurgico nazionale, c’è anche Terni

«Il nostro obiettivo è quello di realizzare entro giugno un piano siderurgico nazionale che prevede nel nostro Paese un rilancio basato su quattro grandi poli: le acciaierie di nord, il polo di Piombino, le acciaierie di Terni e quello di acciaierie d'Italia ex Ilva».

Lo ha detto il ministro per le imprese e Made in Italy Adolfo Urso che, insieme alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, si trova in Sardegna.

L’occasione è stata data dalla manifestazione di interesse per rilevare gli stabilimenti Sanac, produttori di materiali refrattari per l'industria siderurgica, che si trovano nell’isola e in Toscana.

Il bando, che non ha previsto lo spacchettamento aziendale come chiesto dai sindacati, è ora in una fase cruciale.

«Dovremmo, in questa settimana, riuscire a imprimere una svolta netta per la governance dell'ex Ilva - ha detto Urso - con la conseguenza che anche la vostra azienda può tornare ad essere committente».

Intanto a Terni si è sempre in attesa della firma dell’accordo di programma per il rilancio produttivo dell’Ast.