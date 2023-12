Cultura, da Roma Capitale ulteriori fondi per nuovi carnet ViviCinema&Teatro

Stanziati dal Comune ulteriori 438.400 euro, che consentiranno di mettere in vendita 6.850 nuovi carnet, i quali saranno in tutto quindi quasi 20.000. Più che raddoppiata l’offerta rispetto all’anno scorso Roma, 29 dicembre 2023 – I 12.500 carnet della terza edizione di ViviCinema&Teatro messi in vendita venerdì scorso, 22 dicembre, sono stati esauriti online in meno di 48 ore. Visto questo grande successo, l’Amministrazione Capitolina ha deciso – con una delibera proposta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, e approvata dalla Giunta di Roma Capitale – di destinare ulteriori 438.400 euro all’iniziativa, in modo da poter mettere in vendita 6.850 nuovi carnet. Il provvedimento amplia quindi l’offerta dell’iniziativa voluta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Camera di Commercio di Roma e realizzata in collaborazione con l’Associazione Esercenti Cinema del Lazio (Anec Lazio), l’Associazione Teatri Privati Italiani (Atip) e l’Unione Teatri di Roma (Utr), portando così a oltre un milione di euro (1.038.000 euro) il totale stanziato dall’Amministrazione comunale, che si aggiunge ai 200.000 euro destinati a sua volta dalla Camera di Commercio di Roma. I carnet consentono 6 ingressi al cinema e 3 ingressi a teatro al prezzo di 25 euro. Il progetto ViviCinema&Teatro Roma ha il duplice obiettivo di valorizzare il settore cittadino dello spettacolo, sostenendone l'offerta, e di promuovere la partecipazione delle persone alla vita culturale di Roma. “Vista la grande adesione dei cittadini a questa terza edizione di ViviCinema&Teatro, l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di destinarvi ulteriori fondi.