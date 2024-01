Claudio Simonetti questa sera a Roma: rivive il mito dei Goblin

Questa sera al Traffic Live Club di Roma si terrà il South of Heaven Fest, imperdibile appuntamento che vedrà protagonisti, sul palco del locale romano, artisti di vario genere. In veste di headliner ci sarà Claudio Simonetti, leggendario compositore di molte colonne sonore dei film di Dario Argento e tastierista degli storici Goblin. Claudio Simonetti, 71 anni, si esibirà con i suoi Claudio Simonetti's Goblin, una nuova e moderna evoluzione della storica formazione che incise, fra le altre, la soundtrack del thriller italiano per eccellenza, “Profondo Rosso”. Difatti, oltre a Simonetti, sempre alle tastiere, la nuova incarnazione dei Goblin è composta da Daniele Amador alla chitarra, Cecilia Nappo al basso e Federico Maragoni alla batteria. La band si esibirà dunque in una setlist dove verranno riproposte tutte le musiche che hanno fatto la storia del cinema horror italiano. In apertura, un assortimento di band metal di vario genere renderanno la serata ancora più incandescente: i primi ad esibirsi sul palco del Traffic Club saranno i Vox Inferi, formazione italiana di metal estremo che nel 2023 ha sfornato il suo primo album in studio; poi ci saranno gli Emerald Table, gruppo attivo dal 2015 e dedito a sonorità gotiche; sarà poi la volta dei Rome in Monochrome, band la cui musica risulta di difficile catalogazione per via delle molteplici influenze; infine, prima dei Goblin, suoneranno i salernitani Circle of Witches, band che vanta una carriera ventennale ed un'attività live di tutto rispetto.

A capo dell'organizzazione di questa serata romana c'è la Morrigan Promotion, alla quale va riconosciuto il merito di essere riuscita ad assemblare un bill di questa portata che, a fine serata, vedrà esibirsi un maestro assoluto della musica, italiana ed internazionale.