Il cinema della Generazione Z esce dalle sale per il party di Space Monkeys

Un concentrato di talenti che puntano al futuro in una notte vissuta al presente guardando al cinema di domani. Il Freak Party di Space Monkeys opera prima di Aldo Iuliano, è la festa voluta da Freak Factory, produzione di Andrette Lo Conte di cui è partner MyMovies. Evento aperto al mondo dell’audiovisivo per celebra la nomina di Iuliano ai David di Donatello, come Miglior Regista Esordiente. Un’opera che accende i riflettori sui nuovi volti come Riccardo Mandolini, Haroun Fall, Ambrosia Caldarelli, Amanda Campana e la francese Souad Arsane, protagonisti del film uscito a novembre e atteso in sala dopo la nomina al premio. Intanto sono partiti i festeggiamenti con proiezione a Trastevere, seguita da after in terrazza nell'hotel diretto da Andrea Giordani.

Note di stile alla sfilata firmata Dan John

La Salita del Bosco Parrasio s'illumina di stories per i nuovi interpreti della settima arte, grazie alle pagine instagram e tiktok di MyMovies Fan, che ha iniziato una rivoluzione di settore portando il cinema indipendente ad essere interattivo, con social challenge ideate per il film. Obiettivo portare i film fuori sala, per continuare a fruirne l’essenza a proiettori spenti. Space Monkeys co-prodotto con Rai Cinema con contributo di Fondazione Calabria Film Commission, vede la fotografia firmata da Daniele Ciprì, montaggio di Marco Spoletini e il Maestro Enrico Melozzi alle musiche. La fresca sceneggiatura firmata da Severino Iuliano, Alessandro Giulietti e dal regista, racconta di cinque adolescenti che giocano con l’intelligenza artificiale, che per loro sorteggia sfide pericolose tra cui la più estrema, che li costringerà ad abbandonare l'innocenza.

Storie da ‘Generazione Z’ e dei motivi per cui i ragazzi sono spinti a giocare con la morte per sentirsi vivi, attraverso indagini su comportamenti borderline, amore oltre i generi e rapporto con nuove tecnologie. Tanti ospiti presenti, da Chiara Pompei che abbraccia Mandolini, poi Lorenzo Zurzolo, Riccardo Manera, Guglielmo Poggi, Brenno Placido, Guendalina Folador, Stefano Cipani e Riccardo Grandi. Arrivano anche Matteo Garrone e lo speaker Renzo Di Falco e dal teatro, Riccardo Frezza e Ginevra Ambrosini, seguiti da Serena De Ferrari di “Mare Fuori”. Cinzia Susino, Tea Falco e Clotilde Esposito sorridono ai flash seguiti da Salvo Traina e Davis Tagliaferro di Palestra Attori di Artisti 7607. Tra la folla Cinzia Scaglione, Roberto Luigi Mauri, Nunzia Mita-ragazza del chewingum, Roger Garth e i registi Corrado Franco e Alessandro Bardani. Ballano il djset di Massi Frateschi, a teatro con “La Gabbia”, anche Miriam Galanti, Miriam Gagino, Sebastiano Kiniger, Valerio da Silva, Gianmarco Bellumori, Giorgia Gambuzza, Susy Suarez, Vito Napolitano e Andrea Bonella, con la coppia Claudia Marchiori e Luigi Cesolini.