Roma, parata di vip per la prima del film di Franco Nero con Kevin Spacey "L'uomo che disegnò Dio" al Cinema Adriano

Roma, parata di vip l'altra sera per la prima del Film di Franco Nero dove cura la regia e interpreta la parte principale, proiettato al Cinema Adriano, nel cast anche l'attore americano Kevin Spacey e il cantante Massimo Ranieri. "L'uomo che disegnò Dio", il secondo film diretto da Franco Nero, racconta la storia di Emanuele, un artista anziano, molto solitario e non vedente, che insegna ritrattistica a carboncino nelle scuole serali e che ha una grandi capacità poco note. Infatti nonostante sia cieco, l'anziano è in grado di ritrarre chiunque, semplicemente ascoltandone la voce. Le uniche persone a conoscenza di questa sua straordinaria dote sono Pola (Stefania Rocca), la sua assistente sociale, e i suoi amati studenti. La sua vita piuttosto tranquilla e metodica viene sconvolta dall'arrivo di due immigrate africane, Maria (Wehazit Efrem Abrham) e la figlia Iaia (Isabel Ciammaglichella), che vanno a vivere da lui in cambio di aiuto in casa. Mentre l'artista sta facendo un ritratto a Iaia, la ragazza registra tutto con il suo smartphone e carica online il video di Emanuele che la ritrae. In breve tempo l'anziano ritrattista diventa subito virale e viene contattato da molti curiosi, suoi ammiratori e dalle reti televisive nazionali, in particolare dal Talk show "Talent Circus", un programma della Tv-Junk mirato a fare audience mostrando le persone dotate di particolari doti artistiche. Sono intervenuti tutti i protagonisti del film e molti vip del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, i fratelli Avati, Anna Galiena, Mita Medici, Leopoldo Mastelloni, il sottosegretario alla cultura e spettacolo Vittorio Sgarbi, i gestori e responsabili di associazioni di cinema Davide Fontana, Massimiliano Giometti, Manuele Ilari, Sofia Siviglia e Raffaele Pagnotta, rappresentanti del nuovo circuito di sale cinematografiche "Galassia Cinema. Presente anche il sindaco di Genazzano Alessandro Cefaro, che di recente ha fatto riaprire il cinema "Italia" nel centro storico dopo 40 anni di inattività. Presente anche l'attore americano Kevin Spacey, che torna sul set dopo alcune anni, nel ruolo di un capo della polizia italiana, la regista Liliana Cavani, ancora le attrici Barbara Bouchet e Maria Rosaria Omaggio, i registi Pier Francesco Pingitore e Carlo Vanzina e molti altri attori e registi noti. Franco Nero, vive tra Roma e i Castelli Romani, a Velletri, in una zona rurale dell'agro romano, in via Appia Sud, ha ancora la villa dove ha vissuto per lungo tempo insieme alla moglie Vanessa Redgrave. L'evento è stato curato da Francesca Piggianelli, presidente dell’associazione culturale Romarteventi.