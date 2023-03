Venerdì 3 Marzo 2023, 21:46 - Ultimo aggiornamento: 21:50

Giacche doppiopetto, per uno stile più formale. E completi leggeri, nei toni chiari, a richiamare anche atmosfere da vacanza. Occhi – e flash – puntati sull’eleganza maschile, l’altra sera, nel regno dei grandi eventi, in piazza Guglielmo Marconi, all’Eur, per la prima sfilata firmata Dan John. Molti gli ospiti, anche noti, che hanno risposto all'invito del Ceo & Founder Daniele Raccah. Protagonista, la collezione primavera estate, nella sua suggestiva tavolozza, dai colori caldi della terra a più nuance di verde, dagli azzurri fino al melanzana. Tra i primi ospiti ad arrivare, Rudy Zerbi, in prima fila per ammirare i completi in passerella. Non è voluto mancare Alberto Maritato, creatore di immagine e stylist. Alla serata anche Giorgio Mugavero, fondatore, con Maritato, di Look Total Brand. Poi, appassionati di moda, esperti di stile e cultori del galateo, tutti attenti alle nuove creazioni, alla ricerca di capi con i quali rendere unico il proprio stile.

«La collezione è frutto di estenuanti ricerche – racconta Daniele Raccah - da ciò che sappiamo essere un must have a ciò che prevediamo essere le tendenze, i colori e i materiali preferiti per la stagione. L’uomo moderno ha diverse sfaccettature, la nostra collezione rappresenta ciascuna di esse». Largo allora a tagli in stile british ma anche a look sportivi, da spiaggia. Fortemente – ma non esclusivamente – al maschile la platea. Regina della serata è stata Chloé Raccah, designer della Capsule Collection Dnj, incentrata su materiali tecnici ed ecosostenibili, studiata per il tempo libero. Dietro le quinte con i modelli, per controllare ogni look, e poi in passerella per gli applausi finali, il direttore artistico Gennaro Antonilli e Giovanni Della Rocca. Le luci sulla passerella si sono spente e si sono accese, invece, quella della festa. Ad animare la serata e a darle una colonna sonora inusuale e intensa, il trio di violiniste Q Art, tutte in abito lungo di paillette dall’effetto iridescente per creare giochi di luci e ombre, tra riflessi e note, a rendere indimenticabile l’esordio del brand in passerella. Una vera e propria celebrazione dell’eleganza maschile, dai rimandi alla tradizione alle ultime tendenze.