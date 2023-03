Mercoledì 1 Marzo 2023, 07:27

La metropolitana B di Roma ancora una volta al centro delle cronache. Questa volta però a fare notizia non sono stati i ritardi o i disservizi della municipalizzata ma il tema della sicurezza all'interno delle singole stazioni. L'ultimo caso quello verificatosi alla fermata della linea B di San Paolo e precisamente lunedì scorso nel tardo pomeriggio quando alle 18.30 in pieno orario di punta, con una stazione gremita di viaggiatori, due clochard ubriachi, di cui uno noto alle forze dell'ordine perché spesso presente dalle parti di viale Giustiniano Imperatore, hanno, bottiglie di birra alla mano, iniziato a offendere le persone che entravano e uscivano dallo scalo, cercando di attaccare briga con tutti, dando vita a una rissa che ha provocato la distruzione del tornello di ingresso riservato ai disabili.

Ad immortalare l'accaduto è stato un cittadino che ha prontamente scattato una foto e l'ha condivisa sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Sembrerebbe che primi riscontri degli inquirenti abbiano confermato la prima ricostruzione anche se ancora le Forze dell'ordine sono alla ricerca dei colpevoli che come confermato da un passante «hanno cominciato a offendere i pendolari che entravano e uscivano dalla stazione compresi donne e anziani. Uno di loro, quindi, è andato in escandescenza, pare per le risposte agli insulti e continuando a litigare con l'altro clochard ha mandato in frantumi la vetrata del tornello dell'ingresso riservato ai disabili il tutto con un sottofondo continuo di parolacce e bestemmie, poi quando hanno capito che sarebbe stato meglio dileguarsi sono scappati facendo perdere le loro tracce».

Roma, macchinista aggredito da un passeggero sulla Metro A. ​«Deve uscire dalla metro, è il capolinea»

I POST

Sono stati tanti i pendolari che attirati dal trambusto dalle urla hanno immortalato e poi postato le loro foto e i video sui loro social. Diversi sono stati i commenti, molti quelli che hanno presso posizioni nell'invocare più sicurezza per il personale Atac e per i viaggiatori che tutti i giorni subiscono aggressioni verbali appena fuori la metro (vedi stazione Termini) o furti organizzati dal comando "delle solite note" sulle tratte delle metropolitane soprattutto nelle fermate più frequentate dai turisti. Su tutte quattro di queste sulla line A a Manzoni, San Giovanni, Termini e Spagna e sulla linea B quella di Colosseo e Circo Massimo. L'episodio di lunedì, ha reso necessario chiudere temporaneamente l'ingresso e chiamare la Polizia, intervenuta sul posto con una pattuglia del vicino commissariato Cristoforo Colombo e provvedere alla sostituzione della vetrata infranta avvenuta nella mattinata della giornata successiva.

I PRECEDENTI

La sicurezza nelle metropolitana, un tema dibattuto a lungo anche dopo l'ultimo episodio accaduto la scorsa domenica pomeriggio, un'aggressione al macchinista di un treno della metro A nella stazione di Battistini da parte di un passeggero durante il suo cambio turno.

L'uomo aveva chiesto al giovane, un ventottenne di origine nigeriane che dormiva sui sedili, svegliandolo, di scendere, ma l'uomo gli ha sferrato un pugno in pieno viso rompendogli il naso e procurandogli lesioni giudicate guaribili dall'Aurelia Hospital in un mese di cura. Intervenuta la sicurezza e gli agenti della Polizia di Stato l'aggressore è stato arrestato con le accuse di lesioni e violenza a pubblico ufficiale e accompagnato in carcere. Questo della sicurezza si aggiunge, all'altro annoso problema che continua a perpetrarsi sulle linee delle metropolitane A e B, con i furti a ripetizione ai danni degli ignari passeggeri del trasporto pubblico.