Venerdì 24 Febbraio 2023, 06:57

Fermato, sequestrato e poi rapinato. Ancora un assalto ad un furgone. Mattinata choc per un trasportatore di 65 anni. Sono da poco passate le 6 quando l'uomo che lavora presso una ditta di pneumatici si ferma presso un distributore di benzina in via Bernardino Alimena 84 per fare il pieno al camion. All'improvviso arriva una Fiat Panda con a bordo tre persone. I malviventi con il volto coperto da un passamontagna scendono dall'auto e attaccano l'autotrasportatore. «Scendi subito» la minaccia di uno dei tre armato di una pistola a tamburo. L'uomo non oppone resistenza e scende dal mezzo. L'incubo però è appena iniziato. Un secondo rapinatore sale sul furgone carico di pneumatici e si allontana a tutta velocità mentre gli altri due, sempre sotto la minaccia della pistola, intimano alla vittima di salire a bordo della Panda. Il 65enne viene incappucciato.

IL PRECEDENTE

Il sequestro dura circa due ore al termine delle quali viene liberato presso la stazione della metro Anagnina. L'uomo chiama immediatamente la polizia. Dopo poco viene ritrovato anche il furgone, chiaramente vuoto, in Via di Grotte Celoni 21. Sul caso gli agenti stanno indagando per capire se la banda abbia messo a segno altri colpi. La dinamica, infatti, ricorda molto quella con cui sempre tre banditi a volto coperto rapinarono un furgone pieno di sigarette. Il colpo in quel caso venne messo a segno in via Bra, zona Aurelio. I tre uomini a bordo di un Fiorino lo hanno avvicinato e circondato. In due, col volto nascosto da cappello e sciarpa, lo hanno picchiato a turno con calci e pugni. Il terzo complice è invece rimasto alla guida del Fiorino con il motore acceso, pronto per la fuga. Con il fattorino a terra, terrorizzato e sotto choc, i banditi hanno ripulito il camion delle stecche di sigarette. Un colpo lampo durato appena qualche secondo. Sufficienti per poi prendere la via di fuga e sparire verso via Gregorio VII.