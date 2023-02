Roma, Metro A bloccata tra Termini e San Giovanni per una persona sui binari, caos in stazione

Metro A bloccata a Roma per un possibile tentativo di suicidio alla fermata Vittorio. I passeggeri sono stati obbligati a scendere dal treno. La circolazione è interrotta nelle tratta Termini-San Giovanni per consentire il soccorso a una persona sui binari alla stazione Vittorio Emanuele, come indicato dall'Atac.

Siccità piega il Tevere, affiorano isole di rifiuti: picco di scontri tra canoe

Roma, Metro A bloccata tra Termini e San Giovanni: cosa succede

Vigili del fuoco, polizia e ambulanza a sono arrivati in questo momento a Vittorio Emanuele. Chiuse la stazioni metro di Manzoni e Vittorio Emanuele. In quest’ultima è in corso l’intervento dei soccorsi.

È arrivata anche unità mobile operativa sicurezza Atac. L'uomo è stato caricato in ambulanza con la maschera di ossigeno. Trasportato in codice rosso all'ospedale S. Giovanni.

Roma, morto accoltellato fuori dalla metro di Valle Aurelia: si cercano i 5 colpevoli che hanno ucciso Michael Lee Pon